Indy, el perrito que gana premio a "Mejor Actor" en los Astra Awards

Un perrito es el ganador en la categoría "Mejor actor en una película de terror", en los Astra Awards entregados recientemente.

Indy fue galardonado por su actuación en la película "Good Boy" y, según los especialistas, es primera vez que un animal se lleva este título.

Ben Leonberg, acompañante humano de Indy expresó unas palabras por el recibimiento de la estatuilla.

"Estoy con mi chico, es el mejor, en nombre de Indy estamos muy agradecidos y encantados, por el reconocimiento a us trabajo en una película que él no tenía idea que estaba, este premio refleja la libertad del corazón y el talento de los entrenadores para empujar las barreras... Indy está honrado de recibir este premio, especialmente sabiendo que fue nominado con actores grandes, al crew de 'Good Boy', su paciencia y generosidad se notó a cada momento en la pantalla". expresó.

Los Astra Awards

Se trata de una ceremonia de premios anual, organizada por la Hollywood Creative Alliance, para reconocer los logros en la industria del entretenimiento. Abarcan las categorías de cine, televisión y medios digitales, y galardonan la excelencia técnica y creativa.

Los Premios Astra fueron anteriormente conocidos como los Premios de la Sociedad de Críticos de Cine en Línea de Los Ángeles y los Premios de la Asociación de Críticos de Hollywood.

