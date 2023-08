Las perseidas llenan las redes de estrellas y deseos

-

En varios países se vivió una mágica noche al ver la lluvia de estrellas Perseidas.

Las estrellas fugaces de las perseidas, también llamadas popularmente como las "Lágrimas de San Lorenzo", se hicieron presente en el cielo en varias regiones de la Tierra, ofreciendo un "mágico" espectáculo durante esta madrugada tras existir condiciones favorables para su avistamiento.

El cielo nocturno se ha iluminado con uno de los espectáculos más esperados del año, la lluvia de meteoros perseidas. pic.twitter.com/ovnOqHqOhf — Cerebros (@CerebrosG) August 13, 2023

Las personas que tuvieron la suerte de admirar el cielo en la madrugada del sábado al domingo 13 de agosto, es probable que pudieran pedir "hasta 100 deseos" por hora durante la noche de las Perseidas.

Impresionante perseida dejando un rastro de humo que duró en el cielo más de 4 minutos. ¡Qué noche! No he visto una lluvia igual en mi vida, era un no parar... pic.twitter.com/Y1eaSbAOSL — David García (@Eldelron) August 13, 2023

Al ser un evento astronómico tan esperado, a través de redes sociales, cientos de usuarios han captado y compartido algunas de las imágenes más espectaculares de este acontecimiento que inició el pasado 17 de julio y que podrá verse hasta el 24 de agosto.

Um meteoro Perseidas registrado da Estação Espacial Internacional pic.twitter.com/nxvVcGjyKR — Astronomiaum (@Astronomiaum) August 12, 2023

Increíble Estrella Fugaz captada en Directo #Perseidas pic.twitter.com/rvKziEjqe9 — messirvekekw (@GoldStaker) August 12, 2023

Ayer a la madrugada salimos despues de trabajar a ver las perseidas, no me creo la foto que hemos sacado pic.twitter.com/NU71E8ODCr — LuisOhZero (@LuisOhZero) August 13, 2023

Las Perseidas pueden verse gracias a los restos del cometa Swift-Tuttle, que en su trayectoria al dar la vuelta al Sol, entran en contacto con la atmósfera terrestre.