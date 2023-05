¿Las personas que roncan podrían sufrir un ataque cardíaco? Esto debes saber

Los ronquidos al dormir, además de representar problemas de respiración podrían estar asociados problemas más serios.

Más allá de ser una incomodidad, el ronquido fuerte podría ser causada por una apnea obstructiva, que se da cuando una persona duerme por la noche y deja de respirar por momentos, ocasionando un riesgo de ataques cardiacos.

De acuerdo con Melvyn Rubenfire, de la Universidad de Michigan, menciona que "la apnea del sueño o una respiración trastornada durante el sueño es algo que nos interesa más y más porque vemos una firme vinculación con los infartos, los ataques cardiacos y otros problemas cardiovasculares".

Lo que ocasiona el ronquido es la obstrucción de la parte posterior de la garganta, ya que el ruido que se escucha es el de la lengua forzada con la parte de atrás de la garganta cuando la persona se encuentra dormida boca arriba.

Las personas que tienen una obstrucción por las noches, sufren de niveles bajos de oxígeno y a su vez, aumentan la adrenalina y las hormonas. De este modo, las hormonas podrían contribuir a que se genere la presión alta, irregularidades en el ritmo cardiaco y pueden ocasionar ataques del corazón.

No todas las personas que roncan padecen de la apnea obstructiva del sueño, pero su relación es fuerte.

Por medio de estudios se ha evidenciado que hay una conexión entre el ronquido y los problemas cardiovasculares, pero la mayor parte de grupos estudiados han sido de hombres.

De acuerdo con información de un estudio que se publicó en febrero de 2009 en la revista Journal of the American College of Cardiology, las mujeres que padecen de ronquidos, en su mayoría, tienen dos veces más riesgos de sufrir ataques cardiacos e infartos que las mujeres que nunca roncan.

El experto Rubenfire comenta que las personas que roncan fuerte, y se despiertan sintiendo cansancio, que padecen de hipertensión, exceso de peso o diabetes, tienen mayor propensión de sufrir trastornos de respiración durante el sueño o la apnea obstructiva del sueño.

Sin embargo, lo más importante para tratar el ronquido es reconocerlo y el respectivo diagnóstico apropiado.