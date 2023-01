Perú: Escalofriante declaración del hombre que mató a su esposa

La pareja había convivido durante 10 años, pero el hombre sentía celos de los comentarios que recibía su esposa en su cuenta de TikTok, en donde aparecía para "marcar su territorio".

EN CONTEXTO: El aterrador crimen de joven tiktoker que ha indignado a Perú

El caso de Marilyn Martínez, una popular tiktoker en Perú ha conmovido a toda una nación, especialmente por la manera en la que su asesino, su propio esposo, detalló la forma en que la asesinó.

Fue el 16 de enero cuando se produjo en crimen en Lima.

A Marilyn Martínez le agradaba el TikTok. Compartía sus rutinas de ejercicios, algunos videos bailando o pasando tiempo con su familia, su pequeño hijo y su esposo Alexander Israel Pinedo Barro.

Sin embargo, en la referida fecha la Policía se encontró con una escena espeluznante en su departamento en un edificio multifamiliar: la pareja de la tiktokera la había asesinado de varias puñaladas.

Marilyn fue atacada cuando se encontraba en su habitación con un cuchillo de cocina. Pinedo Barro confesó el asesinato de la persona que alguna vez prometió amar. Fue trasladado la comisaría del distrito.

#hijo #familia #foryou #parati #mujer ♬ Tubarão Te Amo - DJ LK da Escócia & Tchakabum & Mc Ryan SP @marilyn.fitmommy Mi esposo y mi hijo imitando mis pasos #esposos

"Soy un asesino y he matado a mi esposa, y voy a pagar lo que tenga que pagar. Normal, grábame, con todo, todo ha sido puñal. Yo cuando la maté vi el hueso de ella, vi toda la sangre que salía. Entonces yo dije: 'acá, me toca a mí', pero como soy un cobarde no me pude suicidar", confesó Alexander Israel Pinedo Barro tras asesinar a su esposa.

En el video de @marilyn.fitmommy publicó un "mensaje de la semana" con la canción Flowers de Miley Cyrus, que apela a la autonomía de la mujer. En cierta manera, también fue un grito de auxilio.

#flowers #amorpropio #valor #amor #fitnessmotivation ♬ Flowers - Miley Cyrus @marilyn.fitmommy Amee este mensaje de Miley Cyrus ❤️‍ #mileycyrus

Sin sentimientos



El 19 de enero, Pinedo Barro fue llevado hasta el lugar del crimen para la reconstrucción de la escena. Sin ningún remordimiento pidió que lo grabaran para que detalle cómo habían sido los últimos minutos de su esposa. En su mirada no había arrepentimiento, solo celos.

El mismo homicida contó que su hijo vio el crimen. El menor se encuentra bajo la custodia de la abuela materna para superar, con ayuda de un psicólogo, este terrible momento.

Las autoridades de la fiscalía tienen nueve meses para recabar todas las pruebas que puedan presentarse en contra del autor del crimen.

#broma #fyp #desprevenidochallenge #partners ♬ sonido original - Luis Angel Orosco @marilyn.fitmommy Que dicen? Lo agarre desprevenido? #pareja

Una relación complicada

Marilyn Martínez incluía a su esposo en su material de TikTok. Pinedo Barro aparece en varios videos como aquel donde bailan afuera de su departamento o en un juego de papelitos.

La joven conoció a su esposo cuando tenía 17 años y él 30. Desde que convivieron hubo más de cinco agresiones físicas, golpes en la cabeza y puñetazos en la entrepierna, según una denuncia que data de 2012.

Después de varias reconciliaciones decidieron casarse y, posteriormente, tuvieron a su hijo. Sin embargo, los golpes continuaron en su más de diez años de relación.