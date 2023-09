Peso Pluma reacciona a las amenazas en su contra en Tijuana

-

Peso Pluma reacciona ante las amenazas del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en su contra.

Hassan Kabande Laija, más conocido como "Peso Pluma o Doble P", en los últimos días ha estado envuelto en controversia, debido a las amenazas que recibió por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a través de narcomantas que fueron expuestas en varios puntos de Tijuana.

En las narcomantas, se pide que el intérprete de corridos tumbados cancele el concierto que tiene programado para el próximo 14 de octubre de este 2023 en el Estadio Caliente, Tijuana, México.

Ante la preocupante noticia, los seguidores de Peso Pluma le pidieron que hiciera caso y no realizara este concierto en Tijuana, ya que temen por su seguridad.

La reacción de Peso Pluma

Luego de que se diera a conocer las amenazas en contra del cantante, el intérprete de "PCR" asistió como invitado a los MTV Video Music Awards 2023.

Y mientras desfilaba por la alfombra rosa de los MTV VMAs, reporteros del programa "Hoy Día" cuestionaron a Peso Pluma sobre las amenazas que ha recibido y el cantante respondió: "Yo digo que estamos aquí (MTV VMAs) por una mejor razón, por lo que es la música, que es lo que nos ha traído aquí".

Foto: AFP

Sin embargo, Peso Pluma se negó a responder más preguntas sobre las amenazas del CJNG y pidió a sus seguidores que lo sigan apoyando.

"Nada más recordarle a la gente que me sigan queriendo como siempre me han querido, como siempre me han recibido. Este es un sueño hecho realidad para mí", expresó el artista.

De momento, se desconoce si el concierto de Peso Pluma en Tijuana se va cancelar, pero todo indica que el show sigue en pie.