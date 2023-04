Piden al TSE revocar papeleta sin los nombres de candidatos

Luego que se aprobara la papeleta electoral para diputados por el Listado Nacional sin los nombres de los candidatos, este domingo se presenta una solicitud para revocar dicha decisión

Este domingo 30 de abril, el diputado José Alberto Rivera Nájera en representación de su partido político Compromiso Renovación y Orden (CREO) acudió a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral con una solicitud por escrito para que se revierta la aprobación de las boletas electorales para diputados por el Listado Nacional donde no se incluye el nombre de los candidatos.

El pasado jueves 27 de abril, el TSE convocó a las organizaciones políticas para definir el modelo de las papeletas electorales en las diferentes categorías, entre ellas la del diputados por el Listado Nacional.

Durante el acto la presidenta del TSE, Irma Palencia, preguntó a las organizaciones políticas si deseaban incluir nombres o solo el símbolo gráfico de cada agrupación. La elección ganó con 16 votos a favor de solo incluir los símbolos sin los nombres.

El diputado José Alberto Rivera Nájera entregó la carta al TSE: (Foto: Creo)

"No se incluyen los nombres, la boleta tamaño doble carta solo hay símbolos no hay nombres, la mayoría de partidos políticos votaron para que no se incluyeran los nombres", explica Rivera Nájera.

El diputado Rivera, quien fue presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República entregó una carta de urgencia para que los magistrados del TSE den marcha atrás a esta decisión. "Los guatemaltecos merecen conocer quiénes son los candidatos a diputados pide a partidos políticos que se sumen a la iniciativa de pedirle a los magistrados que se revierta esta decisión", externó.

En la misiva entregada, se argumenta que el artículo 81 y 88 del reglamento a la Ley Electoral y de Partidos Políticos se indica que debe incluirse el nombre de los candidatos. Por ello, se solicita al TSE que en la próxima reunión de Fiscales a llevarse a cabo el 2 de mayo se conozca la revocación de omitir nombres de candidatos en las papeletas de diputados.

Por su parte, la Misión de Observación Electoral de Guatemala (MOE-Gt) divulgó un comunicado este domingo donde señala que la decisión de omitir los nombres de candidatos en las papeletas de diputados, hace propicia la opacidad al negar a los ciudadanos saber por quiénes votan, contribuyendo así a incrementar la falta de credibilidad del proceso electoral.