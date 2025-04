¡Piden que vuelvan! Guatemaltecos recuerdan los tazos coleccionables (videos)

-

Guatemaltecos recuerdan con nostalgia los tazos coleccionables que traían diferentes snacks hace varios años.

La reciente noticia del regreso de un famoso snack guatemalteco provocó la nostalgia y recuerdos de muchos usuarios en redes sociales.

Desde entonces, se ha abierto una conversación sobre traer de vuelta los famosos tazos coleccionables que venían en diversas "chucherías" hace varios años y que muchos coleccionaban.

A través de las distintas plataformas, sobre todo en TikTok y Facebook, internautas han expresado su deseo por ver de vuelta esos trozos de plástico circular con la figura de personajes animados.

Entre ellos, Pokémon, Los Simpson, Bob Esponja, Danny Phantom, Invasor Zim, El Chavo del 8, Dragon Ball Z, Spiderman y Mucha Lucha.

Además, muchos recuerdan con claridad la variedad de tipos de tazos que existían. Por ejemplo:

Plásticos

Metálicos

De "peluche"

Efecto lenticular

Rebotazos

Prismáticos

Tantos han sido los comentarios, que una empresa de snacks guatemaltecos llamó a votación mediante reacciones en sus redes sociales para conocer si realmente el público desea ver de nuevo los tazos.

"Que traigan los tazos", "Queremos los tazos de Pokémon de la primera generación", "Saquen los tazos ya", "Tazos, no los he visto otra vez", "Los tazos pero los de nuestra generación, ya que los actuales ya como que no encajan", son algunos comentarios en redes sociales.

Coleccionistas guatemaltecos también se han pronunciado, dedicando videos para mostrar sus adquisiciones.

El tema ha causado que muchos "viajen en el tiempo", recordando aquellos años en que compraban chucherías y con emoción las destapaban para conocer qué tazo encontrarían.

Algunos contaban con la suerte de encontrar más de uno dentro de su bolsita; sin embargo, no faltaban los de mala suerte que por alguna razón no veían ninguno.

Mira:

