Accidente en viaducto Tecún Umán afecta paso hacia zona 13

El percance dejó el vehículo destruido, por lo que se coordinó con una grúa para retirar los obstáculos
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Durante las primeras horas de este miércoles 20 de mayo se reporta un hecho vial en el viaducto Tecún Umán con dirección a zona 13.
Según el reporte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), la conductora perdió el control y colisionó contra muro perimetral.
De este percance solo se reportan daños materiales y se coordinó con la aseguradora para el retiro del vehículo con grúa.
Al lugar se presentaron agentes de la PMT que regulan el paso vehicular mientras se retiran los obstáculos del área.
Se recomienda salir con anticipación, conducir con precaución y seguir las instrucciones de las autoridades de tránsito.