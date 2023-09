Piqué "desmiente" versión de Shakira y habla de la niñera, Lili Melgar

-

Según la prensa española, Gerard Piqué habría desmentido lo que Shakira dijo de Lili Melgar en "El Jefe".

Surge una versión de Gerard Piqué sobre el problema de la indemnización de Lili Melgar. Al final del nuevo tema de Shakira junto a Fuerza Regida, "El Jefe", Shakira habría mencionado que la niñera de sus hijos no habría recibido indemnización por parte del exfutbolista.

"Lili Melgar para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", se escucha casi al final de la letra de la canción. Medios locales mencionaron que la razón por la que Lili Melgar no habría recibido indemnización fue por haber sido quien le abrió los ojos a Shakira sobre la infidelidad de Gerard Piqué con Clara Chía.

¿Chismecito mañanero?

La nueva canción de Shaki va dedicada a Lili Melgar, la niñera que que fue despedida por Piqué (SIN LIQUIDACIÓN), tras supuestamente descubierto el amorío de Piqué con Clara Chia. Hoy en día, Lili sigue trabajando con Shakira. pic.twitter.com/WEtKgf4aV8 — Meredith G ️✨ (@MerGarza) September 21, 2023

La famosa periodista española en Y Ahora Sonsoles, Lorena Vásquez, dijo que fuentes cercanas a Gerard Piqué negaron que Melgar no recibió la indemnización por estas razones.

En su lugar, aclaran que cuando Shakira decidió irse a Miami, Lili Melgar decidió acompañarla. "Ella es la que decide marcharse", recogen de las palabras de Lorena Vásquez.

Por lo tanto, no era un despido y a Melgar no le correspondía un pago de indemnización, a pesar de llevar años trabajando con la familia. "Legalmente no le corresponde algún tipo de indemnización, es por eso que no se le paga".

Ante esto, Shakira habría apoyado a Melgar ayudándole con el nuevo tema. Se menciona que por la aparición de Lili Melgar en el video musical, la mujer estaría recibiendo ganancias de la canción, además de que sigue siendo cercana a Shakira.

*Con información de EXA