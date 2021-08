Plataforma de petróleo de Pemex se incendia en el golfo de México (video)

Medios locales reportan que el incendio empezó tras una explosión en un centro de distribución de gas y crudo de la plataforma Ku-Alfa. La plataforma estaba en operación al momento que inició el incidente.

En la tarde de este domingo 22 de agosto se ha registrado un incendio en una plataforma marina de la petrolera estatal Pemex ubicada en el golfo de México, destacan los medios.

Según reportes, el incendio se produjo frente al estado mexicano de Campeche (península de Yucatán), precisamente en la plataforma Ku-Alfa, que forma parte de su mayor complejo productor: Ku Maloob Zaap (KMZ).

El fuego empezó tras una explosión que ocurrió en un centro de distribución de gas y crudo, destinados a otras instalaciones petrolíferas.

NOW - Pemex oil platform ablaze after explosion in the Gulf of Mexico.pic.twitter.com/hyxg7LtQao — Disclose.tv (@disclosetv) August 22, 2021

Hasta el momento no hay heridos, ya que los trabajadores lograron ser evacuados a floteles, los buques de apoyo usados para alojamiento del personal de las plataformas petroleras.

Faustino Suárez, capitán de la Marina Mercante, escribió en su página de Facebook que el fuego fue controlado alrededor de las 16:35 (hora local), sin dar más detalles.

A principios de julio hubo otro incendio en un ducto submarino que conecta a dos plataformas de KMZ que representa más del 40% de los 1.68 millones de barriles por día de crudo que produce la empresa.