Reportan la captura de Marvin Mérida, amigo de Jimmy Morales

Marvin Mérida, el amigo del expresidente Jimmy Morales, quien se hizo pasar por embajador de Guatemala, fue capturado por la Policía Nacional Civil (PNC) por "infringir las restricciones" impuestas por el toque de queda.

El reporte oficial explica que agentes de la Comisaría 53 de El Progreso, lo detuvieron por circular junto a Pedro Armando Siquina durante las restricciones por el toque de queda impuesto ante el coronavirus.

"Se conducían a bordo del vehículo placas 087HBT" dice el informe de la policía.

Marvin Mérida de camisa azul fue capturado por la PNC.

Además, se le incautó una pistola marca Glock calibre 40 con un cargador con 14 municiones. Marvin Mérida presentó licencia de portación de arma de fuego vigente.

La licencia de portación de arma de fuego de Marvin Mérida.

El arma de fuego calibre 40 propiedad de Marvin Mérida. (Foto: PNC)

Los agentes de PNC también notaron que se conducían bajo efectos de licor.

El amigo de Jimmy

Klaus Marvin Mérida es recordado por haberse hecho pasar por embajador de Guatemala.

Durante la campaña electoral que llevó al poder a Morales, residía en Estados Unidos desde donde asesoró a Jimmy Morales en temas de migrantes.

Mérida envió una carta a un senador de ese país para que se investigara al entonces embajador de EE.UU. Todd Robinson, acreditado en Guatemala, argumentando extralimitación en sus funciones.

La carta no fue tomada en cuenta, no solo por sus errores gramaticales, sino porque Mérida se autonombró como Embajador de Guatemala cuando en realidad no tenía ningún puesto oficial.

SI NO LO VISTE: