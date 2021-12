La polémica de Carlos Ruiz por su rechazo a Portillo y la política de Guatemala

"El Pescado" Ruiz compartió en redes una serie de argumentos con los que explica sus razones para estar disgustado con la política en el país.

Carlos “El Pescado” Ruiz se refirió nuevamente al tema político tras criticar el nuevo proyecto que estaría asesorado por el expresidente Alfonso Portillo.

A través de un hilo en Twitter, Ruiz expuso algunos puntos por los que ha dejado de creer en los políticos, quienes le han prometido muchas cosas, pero nunca le cumplieron.

“La política guatemalteca es un asco, los que creen que yo me he aprovechado de ella están muy confundidos, yo apoyé partidos que me prometieron apoyar mis proyectos de escuelas deportivas gratuitas, nunca cobré o recibí nada de ellos más que la promesa incumplida”, empezó la exposición de Ruiz.

Luego siguió: “La UNE, mis condiciones (para apoyarlos), una escuela de fútbol por departamento gratuita para niños de 6 a 18 años. Aceptaron, lo apoyé un mes y después de tanta lengua los dejé de apoyar, cuando llegaron al poder nunca más supe nada de las personas con las que hablé en su momento, uno era El licenciado Ricardo Cortez, a las semanas de tomar el poder lo mandaron a matar, le metieron 7 tiros y salió vivo de milagro, no se que fue de él".

"Partido Líder, después de recibir múltiples invitaciones para ser parte o apoyar partidos políticos por años, aparece Líder, con caras conocidas para mí y de mucha confianza, mi gran amigo (Q.E.P.D) Jonathan Layton y otras familias influyentes guatemaltecas que me pidieron apoyar para hacer un cambio en la política guatemalteca", explicó.

Continuó: "Nuevamente yo pongo mis condiciones. Quiero concretar el proyecto de escuelas de fútbol gratuitas en todo el país, pero ahora quiero que sean centros de alto rendimiento donde los niños puedan vivir, comer, estudiar y practicar fútbol todo gratuito. Hablé con todos los que conocía que estaban relacionados al partido y todos entendieron y aceptaron mis condiciones", comenta el exfutbolista.

"En su momento (Manuel) Baldizón me dijo: veamos qué impacto genera el fútbol en Guatemala, ayúdame hacer el torneo de fútbol intermunicipal para luego que sea interdepartamental ‘Copa líder’. Hice todo el esquema de competencia, participaron casi todos los municipios de Guatemala y obviamente el campeón representaba el departamento. Fue un éxito.

"Baldizón estaba convencido de que el fútbol en una sociedad era clave, pero yo quería hacerle entender que no era un tema de fútbol únicamente, era un tema de darles una vivienda para sacar a los niños de las calles, quizá en hogares violentos, darles comida y minimizar la desnutrición crónica, darles estudio y minimizar el analfabetismo, pero sobre todo darles la oportunidad de tener futuro y de no hacer metas y huir hacia el Norte buscando una mejor vida".

"Todo iba bien, lo estaba entendido hasta que empezaron los mitings en el interior del país. Un día le dijo a la gente que (yo) sería ministro de Cultura y Deportes, en otro municipio que era casilla 1 para diputados al Congreso, otro día que sería personero del Deporte de la presidencia, todo esto en una semana", comentó Ruiz.



"No lo pude parar antes porque era imposible hablar con él, hasta que lo paré, tenía periodistas en los entrenamientos preguntándome que ley impulsaría cuando estuviera en el Congreso. Me estaban poniendo contra las cuerdas porque yo nunca busqué una posición política. Había entrado a algo de lo cual no tenía ni idea, pero no por mí, sino porque Baldizón encendía a las masas con mentiras, hasta que llego ese día, le dije que no podía seguir más, que me había mentido, que él sabía desde un inicio que a mí no me interesaba ningún puesto político", comentó.

"Y lo que me dijo me dejó frío, me dijo: ‘Fish vos vivís en un mundo de fantasía, querés poner una escuelita acá, otra allá para que los niños no paguen y puedan tener lo mínimo y está bien, pero en la política se busca el poder, no andar haciendo escuelitas porque ahí no están los votos y acá hay que vender promesas para llegar porque el que llega es el que manda y el que manda dispone de que se hace y que no’".

"Me dijo, ‘Olvidémonos de las escuelas y mejor decime como hacemos para que en mi gobierno lleguemos a un Mundial’. Le dije: ‘hasta acá llego yo, que le vaya bien’. Y me terminó diciendo: ‘solo te pido que no hagas público que ya no estás en el partido por el bien de todos ¿me estás entendiendo?’", argumentó "El Pescado".

"Esa fue la última vez que vi a Baldizón y mi apoyo a Líder duro un mes y días. No tengo la necesidad de aclarar estas cosas porque mi conciencia está tranquila. Jamás cobré un centavo y jamás me ofrecieron pagarme un centavo. Pero dejo esta historia clara desde mis vivencias para que sepan lo que realmente pasó", señaló el exfutbolista en sus redes sociales.

Conclusión: sigo fuerte con mi proyecto integral de los centros de alto rendimiento para niños y niñas en toda Guatemala. El sueño es tener uno en cada departamento y por lo menos tener mil niños viviendo en las edades de 12 a 18 años, niños de 6 a 12 podrán los padres ir a dejarlos y recogerlos después de sus trabajos.

Quiero hacer un cambio en Guatemala porque ellos lo necesitan, son el cambio, pero no pueden hacerlo si están muriendo de hambre, sino tienen estudio, si sufren de maltrato físico y psicológico en sus casas, si en las calles los esperan las maras.

Hay que erradicar muchas cosas en Guatemala pero son 3 las que son las más importantes: desnutrición, analfabetismo y pobreza.

Con el centro de alto rendimiento la idea es darles comida, estudio y que vivan en un lugar que pueda llamar hogar. Y seguiré desde lo privado haciendo que esto se vuelva realidad muy pronto. Los fondos para hacerlo no me pone nervioso, el mantenerlo un poco, pero sé que cuento con el apoyo de millones de paisanos que radican en Estados Unidos que son sus remesas sostienen la economía de Guatemala.

Ellos me apoyarán a mantener estos proyectos, los migrantes salen de Guatemala con la esperanza de que el día que regresen pueda ver un cambio para bien, que encuentren un país diferente, con oportunidades, que los menores de edad ya no migren por necesidad porque se están muriendo de hambre.

Al final no me importa si salen buenos futbolistas del centro de alto rendimiento, lo que sí se es que saldrán con una alimentación propicia para sus edades, con educación, con códigos de vida y valores para que sigan queriendo hacer el cambio que se necesita, que estén orgullosos de ser guatemaltecos y que no crean que fue una maldición nacer en esa tierra”, expuso en su largo argumento.

Polémica en redes

La amplia respuesta de Carlos Ruiz surgió luego de criticar el nuevo proyecto político del expresidente Alfonso Portillo. El exfutbolista señaló que le parece inexplicable que una persona que ya enfrentó a la justicia en Estados Unidos por corrupción continúe recibiendo y dando apoyo a políticos en Guatemala.

Cientos de seguidores, respondieron a Ruiz y le recriminaron que él había asumido en el pasado posturas con políticos. Le recordaron que sería ministro o diputado durante la campaña de Manuel Baldizón. Por esa razón, es que el exfutbolista, dio una extensa explicación.