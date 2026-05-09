Apolo 11, 12 y 17 figuran en la desclasificación de archivos de ovnis

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Los documentos publicados por el Departamento de Guerra estadounidense muestran registros y testimonios sobre la descripción de luces, partículas y destellos no identificados durante las expediciones a la Luna.

El Pentágono publicó más de 160 archivos desclasificados sobre objetos voladores no identificados (ovnis) y en los mismos figuran las tripulaciones de las misiones Apolo 11, Apolo 12 y Apolo 17.

En los documentos desclasificados por el Pentágono se reveló que dichas tripulaciones observaron objetos, luces y fenómenos inexplicables durante sus expediciones históricas a la Luna.

Los astronautas describieron estos hechos como "partículas muy brillantes", "luces intermitentes" y formaciones que se asemejaban a "fuegos artificiales del 4 de Julio".

Los archivos emitidos por el Departamento de Guerra y difundidos en una nueva plataforma de acceso público, responden a la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de hacer públicos todos los documentos federales relacionados con inteligencia sobre vida extraterrestre y ovnis.

Los astronautas de Apolo 11, Neil A. Armstrong, Michael Collins y Edwin Aldrin, indicaron que observaron fenómenos no identificados durante su misión a la Luna. (Foto: Space Frontiers)

Misiones a la Luna

Durante la misión Apolo 11, que alcanzó la Luna en julio de 1969, el astronauta Buzz Aldrin relató en una sesión de debriefing técnico con la tripulación al regresar a la Tierra: "Lo primero inusual que vimos fue el primer día de viaje o algo así, ya bastante cerca de la Luna. Tenía un tamaño considerable, así que le apuntamos con el monocular".

A su vez, señaló que la tripulación consideró que se trataba del cohete Saturno V.

Posteriormente, Aldrin mencionó otro fenómeno: "Intentaba dormirme con todas las luces apagadas y observé lo que me parecieron pequeños destellos dentro de la cabina, con intervalos de un par de minutos".

Las observaciones de los astronautas del Apolo 11 no constituyeron episodios aislados. Durante su permanencia en la órbita lunar en diciembre de 1972, la tripulación del Apolo 17 también reportó sobre varios fenómenos.

En una transcripción del primer día de la misión, Ronald Evans informó: "Hay algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo parecido, que pasan flotando mientras maniobramos".

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Por su parte, Harrison Schmitt detalló ante el centro de control: "Hay un montón de luces grandes en mi ventana, ahí abajo, muy brillantes. Desde la ventana de Ron parece el 4 de julio".

En el día siguiente, Eugene Cernan observó destellos e intensos haces de luz que asoció a un "faro de tren".

A su vez, en el tercer día, Schmitt alertó sobre un repentino destello en la superficie lunar al norte del cráter Grimaldi.

Los archivos de las transcripciones de Apolo 17 fueron acompañados con fotografías capturadas por la NASA que muestran "tres 'puntos' en formación triangular en el cuadrante inferior derecho del cielo lunar que son claramente visibles al ampliar la imagen".

No existe consenso sobre la naturaleza de la anomalía, pero un análisis preliminar reciente indica que "la característica de la imagen podría ser el resultado de un objeto físico".

Una fotografía de la misión Apolo 17 muestra el paisaje lunar y una anomalía destacada de tres "puntos" en formación triangular en el cielo. (Foto: NASA/Pentágono)

Apolo 12

Los archivos publicados por el Pentágono incluyen evidencia procedente de la misión Apolo 12, realizada en noviembre de 1969, la segunda expedición tripulada que logró alunizar. Fotografías tomadas por la tripulación muestran cinco fenómenos brillantes no identificados sobre la superficie lunar.

Las transcripciones registran lo que observaron el piloto Alan Bean y el comandante de la misión, Charles "Pete" Conrad, durante el quinto y sexto día de la misión.

Bean relató haber visto partículas y destellos de luz que "se alejaban por el espacio" y que describió como "escapando de la Luna".

Conrad, en tanto, indicó haber visto restos flotantes fuera del módulo lunar, iluminados por la luz de seguimiento a bordo del módulo.

Astronautas de Apolo 12 reportaron avistamientos de objetos no identificados. (Foto: NASA/Pentágono)

*Con información de Infobae