Juez ordena prisión para sospechoso de amenazas a Claudia Paredes, presidenta de CSJ

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Juez envía a prisión preventiva a supuesto responsable de amenazar a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), durante su función como presidenta de la Comisión de Postulación para Fiscal General.

Tras haber evacuado la audiencia de primera declaración, el juez José Máximo Morales, del Juzgado Segundo Penal, envió a prisión preventiva a Amílcar de León por el delito de conspiración para terrorismo mientras el Ministerio Público (MP), realiza la investigación respectiva.

Pese a que el caso se encuentra en reserva, la judicatura en mención señaló para el 24 de agosto la audiencia de inicio de la etapa intermedia.

De León fue capturado en Malacatán, San Marcos, y trasladado a la Ciudad de Guatemala para efectuar la audiencia de primera declaración.

¿De qué lo acusan?

Según la información recabada, a De León se le señala de haber proferido amenazas contra la presidenta de la Corete Suprema de Justicia (CSJ), Claudia Paredes, a través de redes sociales.

Es de recordar que, durante su intervención como presidenta de la Comisión de Postulación para la elaboración de la nomina de candidatos a Fiscal General y Jefe del Ministerio Público (MP), la presidenta de la CSJ afirmó haber recibidos amenazas por su función en dicho proceso.

Según se informó, este sería uno de los mensajes de amenaza que denunció la presidenta de la Corte Suprema de Justicia.

Según lo expresado por Paredes, dichas amenazas habían sido pronunciadas en una cuenta en redes sociales identificada como "Movimiento Arbenz".