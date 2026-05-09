Robada en zona 18: recuperan plataforma con cargamento valorado en Q270 mil

La plataforma fue localizada en un predio público ubicado en la ruta Interamericana.
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La Policía Nacional Civil (PNC) recuperó una plataforma, que transportaba un cargamento valorado aproximadamente en Q270 mil, luego de haber sido robada.
Las autoridades indicaron que el transporte pesado cargaba 3,500 mil láminas para techo, el mismo fue robado la noche del pasado jueves en la denominada bajada El Águila, en la zona 18 de la ciudad capital.
Agentes policiales de Chimaltenango lograron localizar la plataforma en un predio público ubicado en el kilómetro 55 de la ruta Interamericana, a un costado de un comercio.
Las investigaciones continúan para tratar de ubicar a los responsables del robo y localizar el cabezal.