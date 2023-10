La polémica "petición" de Patricia Sandoval tras bloqueos en el país (video)

-

La diputada del Congreso de la República volvió a dar de qué hablar tras enviar un contundente mensaje por los bloqueos que se han realizado en el país.

La diputada Patricia Sandoval fue tema de conversación en las redes sociales luego de que enviara un contundente mensaje a las personas que han formado parte de los recientes bloqueos en las distintas carreteras del país.

Durante una reciente transmisión en vivo en su cuenta de TikTok, la congresista hizo una peculiar "petición" a los guatemaltecos que han salido a manifestar por el contexto coyuntural del país.

"Díganle a los que hacen los bloqueos que decimos todos los guatemaltecos que hagan otra cosa, que no hagan bloqueos, muchis, hombre... Es que imagínense, todos tenemos que llegar al trabajo, toda la gente, el país no se puede paralizar por eso, busquemos otras alternativas, hagamos otra cosa", expresó.

Por último, Sandoval recalcó que bloquear las calles "no es ninguna salida" y se mostró indignada ante el anuncio sobre que los bloqueos serán de manera indefinida. "Wow, que miedo pues", puntualizó.

El video del momento fue compartido por un usuario en TikTok, donde se hizo viral con más de 17 mil reproducciones y comentarios de usuarios, muchos criticando el punto de vista de la diputada.

"No hable por todos, claro que estamos de acuerdo con manifestaciones", "En mi natal Cayalá...", "No, no somos todos los guatemaltecos", "Ay sí, muchis no hagan bloqueos", "Vives en otro mundo", "Y la queso", se lee.

Los bloqueos

Este viernes 6 de octubre se cumplen cinco días consecutivos de bloqueos en varias carreteras del país liderados por los 48 cantones y otras organizaciones.

Esto, a modo de protesta para exigir la renuncia de Consuelo Porras, Fiscal General del Ministerio Público (MP), con el fin de defender la democracias tras las recientes acciones que han tomado en los últimos días.