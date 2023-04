¡Video impactante! Así fue el rescate del actor Jeremy Renner

El actor Jeremy Renner fue rescatado por paramédicos tras sufrir accidente por una máquina quitanieves.

Jeremy Renner, quien ha destacado por su papel de "Hawkeye" el Universo Cinematográfico de Marvel, narró recientemente cómo ocurrió el accidente que sufrió a finales de año cuando una enorme máquina quitanieves lo arrolló y lo dejó al borde de la muerte.

La policía de Washoe, cuyos agentes atendieron la emergencia junto con un equipo de paramédicos, difundió un video en el cual se observan los momentos tras el accidente que sufrió el actor. De acuerdo con los detalles del video, en el lugar, se detalló que tenía perforado el hígado, huesos fracturados y un pulmón dañado.

Mira el video:

Washoe County Sherrif’s Office released footage from the aftermath of actor Jeremy Renner's snowplow accident. During an interview that aired on ABC, the ‘Hawkeye’ actor said he broke more than 30 bones and sustained a collapsed lung and pierced liver pic.twitter.com/j3mWmIE1bS — Reuters (@Reuters) April 19, 2023

En una entrevista reciente, el actor reveló que la quitanieves le pasó por encima mientras intentaba volver a subirse a la cabina para frenarla porque había empezado a deslizarse hacia su sobrino Alex.

Jeremy pasó los 45 minutos restantes conscientes y sintiendo el dolor a la espera de que llegara el helicóptero que le trasladó al hospital. "Fue entonces cuando me clavaron una especie de bisturí de emergencia o lo que sea en el pecho. No sé, pero ahí me dije: tengo que irme a dormir", detalló.

Incluso, en esos momentos, lo que le preocupaba era su sobrino, que tuvo que verle tirado en el suelo sobre un charco de su propia sangre y con un ojo fuera de la cuenca. "Tenía que pensar en Alex, porque estuvo allí todo el tiempo. Yo no vi nada, él sí. Debía tener en cuenta su perspectiva, y luego tuvo que considerar la de todos los demás".

El informe policilial detalla que Renner no colocó el freno de emergencia y el vehículo lo atropelló, provocándole lesiones en el pecho y la fractura de 30 huesos. "La aplanadora de nieve Pistenbully comenzó a deslizarse, lo que provocó que Renner saliera del vehículo sin poner el freno de emergencia", se lee.

El incidente ocurrió con su maquinaria en una calle cerca de su casa en Lago Tahoe.