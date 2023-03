El policía guatemalteco que "roba suspiros" en TikTok (video)

El guatemalteco, que es agente de la PNC, ha causado sensación en TikTok por su atractivo físico.

Un guatemalteco ha sido el centro de atención de miles de internautas en los últimos días, gracias a su atractivo físico y la labor a la que se dedica.

Se trata de Williams Rosil, agente de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jutiapa y que ha cautivado en TikTok con múltiples videos en los que se deja ver uniformado.

El joven de 26 años es originario del municipio Santa Catarina Mita. En sus redes sociales acumula más de 45 mil seguidores y miles de visualizaciones en sus videos.

"Saludos, qué guapo eres", "¿Por qué no me detiene un policía así?", son algunos de los comentarios de seguidoras no solo guatemaltecas. También de varios países como Perú y México.

Míralo aquí:

@willyrosil #Bendiciones #JutiapaGuatemala ♬ Mi tesoro (feat. Nicky Jam) - Zion & Lennox