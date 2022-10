"Ponete a estudiar, vago", el duro consejo de la mamá de Ricardo Arjona

Entre sus anécdotas de niñez, Ricardo Arjona contó que su mamá era muy estricta con él, al punto de que cada vez que lo veía con la guitarra, ella le daba un duro consejo.

Entre las historias que ha compartido con algunos medios a lo largo de los años, una que reveló a la revista "Caras", llama la atención pues contó que a los 12 años compuso sus primeras canciones "para demostrarme a mí mismo que podía hacerlo".

Sin embargo su mamá Noemí Morales de Arjona, no apoyaba sus sueños de músico: "Quería que yo fuera maestro como mi padre o que fuera militar, ella era muy dura, al asunto de la guitarra le llamaba el 'chalangán-chalangán' y me decía: 'No quiero que te volvás a meter con tu chalangán-chalangán al cuarto porque no lo aguanto más, ponete a estudiar vago, hacé como tu papá, conseguite un trabajo".

"Esto lo escuché desde los 16 años y a esa edad empecé a trabajar, mi mamá me daba con lo que tenía cerca; hoy iría presa pero nunca sintió culpa y eso la hacía un ser superior para mí, alguien en quien ampararme", agregó.

A pesar de todo el guatemalteco sabía que se iba a dedicar a la música, además agradece que su madre haya sido así con él: "Me gusta generarles libertades a mis hijos pero con la conciencia de que la disciplina es fundamental, en todo momento les digo que la libertad se disfruta y ejerce apropiadamente cuando se crece en un mundo con diversas capacidades", dijo.

Ricardo Arjona fue mecanógrafo en Correos y Telégrafos, también ejerció como maestro de primaria por cinco años, incluso trabajó en una agencia de publicidad haciendo slogans, "mis estudios previos enriquecieron mi profesión de músico, quiero que mis hijos hagan lo que se les dé la gana, pero a estas alturas la instrucción es fundamental".

Según contó comenzó la carrera de Arquitectura, también pasó por la de Ingeniería en Sistemas pero al final estudió Ciencias de la Comunicación, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde logró su título: “Para que mis padres se quedaran tranquilos y me disculparan por haber renunciado a aquella beca universitaria” (que adquirió en una universidad privada pero que dejó por ingresar a la selección de Basquet).