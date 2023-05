El portero del PSG está en estado grave por caer de un caballo

El portero español del París SG, Sergio Rico, se encuentra hospitalizado "en estado grave" tras un accidente en un caballo

El portero español del París SG, Sergio Rico, se encuentra hospitalizado "en estado grave" tras un accidente de caballo sufrido en su Andalucía natal, informó el club parisino este domingo.

"Está en estado grave", explicó un portavoz del PSG, al día siguiente de que el club parisino celebrase en Estrasburgo un nuevo título de la Ligue 1, partido que Rico vio en el banquillo de suplentes.

El diario español Marca informó que el internacional de la Roja se encuentra en situación "estable".

PSG goalkeeper Sergio Rico is in intensive care following a horse riding accident.



Prayers to him & his family ❤️ pic.twitter.com/HJEkcKyYK4 — MABFootball (@MABFootball) May 28, 2023

Víctima de un traumatismo craneoencefálico cuando participaba en una romería en Huelva (sudoeste), Rico fue evacuado en helicóptero al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, donde se encuentra ingresado y bajo asistencia respiratoria, informó la televisión pública andaluza Canal Sur.

Tras el partido del sábado en Estrasburgo, Rico viajó a su país para participar este domingo en la tradicional Romería del Rocío, informaron varios medios.

Medios españoles informaron que, personas del entorno del jugador aseguraron que Rico no se cayó de un caballo, como informaron varios medios en un primer momento, sino que recibió una coz de uno de los animales participantes en la romería.

Paris Saint-Germain learned of the accident involving its player Sergio Rico on Sunday and remains in constant contact with his loved ones.



The entire Red and Blue community offers them its full support. — Paris Saint-Germain (@PSG_English) May 28, 2023

"El París Saint-Germain ha tenido conocimiento del accidente de su jugador Sergio Rico este domingo y permanece en contacto permanente con sus allegados", escribió el club francés en Twitter. "El conjunto de la comunidad Roja y Azul le envía todo el apoyo", añadió la entidad.

Procedente del Sevilla FC, Rico llegó al PSG en 2019 y desde entonces jugó 29 partidos con el equipo galo, aunque casi siempre ha tenido un papel de suplente, primero del costarricense Keylor Navas y desde la temporada pasada del internacional italiano Gianluigi Donnarumma.

Esa suplencia le llevó a jugar cedido en el Mallorca la segunda parte de la temporada pasada. "Mucha fuerza y pronta recuperación, Sergio Rico", tuiteó el Sevilla, club en el que se formó el portero.