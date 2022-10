¡URGENTE! Salud lanza alerta por quesos contaminados

El Ministerio de Salud emitió una recomendación sobre quesos que podrían estar contaminados.

Varios quesos podrían estar contaminados con una bacteria, es la advertencia que emitió este viernes el Ministerio de Salud.

La institución recomendó a la población no consumir y desechar los quesos producidos por Old Europe Cheese, Inc. De Benton Harbor con fecha de caducidad hasta el 14/12/2022, ya que podrían estar contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

También recomendó tener un especial cuidado al limpiar y desinfectar cualquier superficie o recipiente que pueda haber estado en contacto con estos alimentos para reducir el riesgo de contaminación cruzada.

Además, se informó que debido a esta situación, en Guatemala ya se realizó el retiro voluntario por parte del titular de los registros sanitarios, que pertenecen a las siguientes imágenes de referencia:

El Ministerio de Salud recomendó no consumir estos quesos. (Foto: Ministerio de Salud)

La advertencia sobre los quesos

El Ministerio de Salud informó que el pasado 30 de septiembre, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés), emitió la alerta sanitaria sobre esta bacteria, la cual puede causar infecciones graves y puede ser fatal en niños, personas de avanzada edad y personas con sistemas inmunológicos debilitados.

"En el caso de las personas que no tienen enfermedades preexistentes, pueden presentar síntomas como fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez, náuseas, dolor abdominal y diarrea, la infección por Listeria puede causar abortos espontáneos y mortinatos entre las mujeres embarazadas. Ante estos síntomas debe acudir al servicio de salud más cercano e indicar si consumió este producto", se lee en un comunicado.