Precio del petróleo aumenta tras afirmaciones de Donald Trump

Los precios del petróleo se dispararon este jueves tras un tuit del presidente Donald Trump afirmando que espera una reducción de "unos 10 millones de barriles" al día, o incluso más, de la producción de Rusia y Arabia Saudita.

El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en junio valía 30.82 dólares (US$30.82) en Londres, un 24.58% más que el miércoles al cierre, poco después de haber alcanzado 36.29 dólares (US$36.29).

En Nueva York, el barril de WTI para entrega en mayo ganaba 25.41%, hasta 25.47 dólares (US$25.47), poco después de haber llegado a los 27.39 dólares (US$27.39).

Trump señaló en Twitter que se comunicó con el príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salmán, quien, según el mandatario, habló con el presidente ruso Vladimir Putin.

"Espero que reduzcan en unos diez millones de barriles, tal vez mucho más" su producción, añadió el presidente estadounidense sin dar precisiones mayores. "Podría llegar incluso hasta los 15 millones de barriles. ¡Buena noticia para todo el mundo!", añadió.

Sin embargo, minutos después de estas declaraciones, Rusia se pronunció sobre el tema. El Kremlin negó que el presidente Vladimir Putin se haya comunicado con el príncipe heredero de Arabia Saudita para hablar de petróleo, desmintiendo un tuit de Donald Trump.

"No, no hubo una conversación" sobre esto, dijo a la agencia Interfax el portavoz de la presidencia rusa Dmitri Peskov, y aseguró que "por el momento" no hay prevista ninguna entrevista entre el presidente ruso y Mohamed bin Salmán.