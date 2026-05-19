Estos son los precios de referencia de los combustibles vigentes para esta semana

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Los precios de referencia registraron un alza, aunque no llegan a los costos registrados hace dos semanas.

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Los precios de referencia de los combustibles en la modalidad de autoservicio reportaron un incremento durante la última semana, según los datos publicados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM).

De acuerdo con la actualización correspondiente al 19 de mayo de 2026, en el área metropolitana la gasolina superior alcanzó un precio de Q38.64 por galón, mientras que la gasolina regular se ubicó en Q37.64 y el diésel en Q33.96.

En comparación con los precios reportados el 12 de mayo, la gasolina superior aumentó Q 1.08 por galón, la regular también subió Q 1.08 y el diésel registró un incremento de Q 0.15.

La semana anterior, los precios de referencia publicados por el MEM se situaban en Q 37.56 para la gasolina superior, Q 36.56 para la regular y Q 33.81 para el diésel.

Pese al incremento semanal, los valores actuales continúan por debajo de los registrados el 5 de mayo, cuando la gasolina superior alcanzaba Q 39.33 por galón, la regular Q 38.33 y el diésel Q 35.93.

El MEM recordó que estos precios corresponden a referencias para estaciones en modalidad de autoservicio y ya incluyen el subsidio temporal aprobado por el Gobierno para mitigar el impacto de las variaciones internacionales del petróleo.

El apoyo estatal vigente contempla un descuento de Q 5.00 por galón para las gasolinas superior y regular, así como un subsidio de Q 8.00 por galón para el diésel.

Las autoridades han señalado que las fluctuaciones continúan sujetas al comportamiento del mercado internacional de hidrocarburos.

Los precios también son afectados por factores geopolíticos que afectan la cotización del crudo y los costos de importación.