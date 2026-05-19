Sentimiento del Pueblo Maya: Nueve años resguardando la historia kanjobal

-

Descubre a "Sentimiento del Pueblo Maya", la agrupación originaria de Santa Eulalia, Huehuetenango, que rescata la memoria histórica del pueblo kanjobal a través de la marimba. Conoce sus emotivos sones dedicados a la migración y a la resiliencia.

Desde las montañas del norte de Huehuetenango, territorio reconocido como cuna de profundas tradiciones musicales, la agrupación "Sentimiento del Pueblo Maya" retoma su camino con un enfoque que trasciende lo artístico: rescatar, preservar y proyectar la memoria histórica del pueblo kanjobal a través de la marimba.

Con nueve años de trayectoria, este conjunto se ha consolidado como un guardián de la herencia cultural, llevando en cada interpretación fragmentos de historia que han sido transmitidos de generación en generación.

Con talento y, sobre todo, sentimiento, han irradiado su música en todo el departamento. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Su música no solo entretiene, sino que narra vivencias marcadas por la identidad, la resistencia y los procesos sociales que han definido a las comunidades del noroccidente del país.

El representante del grupo, Diego Elijio, explica que el nombre de la agrupación nace del sentir colectivo de su pueblo. "Nuestra música refleja la historia de quienes se quedaron y de quienes migraron, especialmente hacia Estados Unidos. Cada son es un relato de vida", expresó.

Su música ha sido escuchada en varias comunidades de los municipios del departamento. (Foto: José Gómez/Colaborador)

En esa línea, piezas como El Indocumentado evocan la migración y sus desafíos; El Son de Mi Tristeza retrata el desarraigo, mientras que Lágrimas de una Mujer recoge emociones profundas vinculadas a la vida cotidiana. Estas composiciones convierten al instrumento nacional en un potente medio de expresión histórica y social.

Chano Valentín, también representante, destacó que el objetivo principal es preservar la marimba autóctona como símbolo de identidad. "Este instrumento ha sido parte de nuestra historia y sigue latiendo con nuestras raíces. Queremos que las nuevas generaciones lo valoren y lo mantengan vivo", señaló el músico.

Con una trayectoria de nueve años, piensan seguir con el legado musical del pueblo kanjobal. (Foto: José Gómez/Colaborador)

La agrupación, integrada en su mayoría por músicos originarios de Santa Eulalia (incluidos cinco hermanos), representa también la transmisión familiar del conocimiento, una práctica ancestral que ha permitido la continuidad de esta tradición.

Tras consolidarse en Huehuetenango, el grupo proyecta llevar su música a comunidades migrantes en Estados Unidos y México, en un intento por reconectar con quienes han dejado su tierra pero mantienen viva su esencia.

Sus representantes y demás integrantes están compenetrados en el aporte a la música en el país. (Foto: José Gómez/Colaborador)

Con su relanzamiento, "Sentimiento del Pueblo Maya" no solo inicia una nueva etapa musical, sino que reafirma su papel como portador de cultura.

En cada nota de marimba, revive la memoria de un pueblo que encuentra en el arte una forma de contar su pasado, afirmar su presente y proyectar su futuro.