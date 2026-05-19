Colisión deja a uno de los conductores herido en zona 17

El vehículo tipo camioneta quedó sobre el arriate central de esta vía.
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Durante la mañana de este martes 19 de mayo, se reportó un accidente de tránsito en el que se vieron involucrados un vehículo tipo camioneta y una motocicleta.
La Policía Municipal de Tránsito indicó que el hecho sucedió en el kilómetro 9 de la ruta al Atlántico en la zona 17 norte y que debido al impacto el automóvil terminó sobre el arriate central.
Asimismo, se coordinó con cuerpos de bomberos ya que el conductor de la motocicleta resultó herido.
Agentes de la PMT regulan el paso vehicular mientras se retiran los obstáculos.