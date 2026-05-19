Esta será la multa que recibirán los conductores que se "suban a las banquetas"

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¡Ten cuidado! Cometer esta imprudencia en el tránsito puede costarte caro.

Las imprudencias de conductores en el tránsito diario se han vuelto cada vez más comunes, esto debido a la poca tolerancia y al exceso de autos que circulan por distintos sectores de la ciudad.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a conducir con prudencia, ya que "invadir las aceras es ir contra la vida de los usuarios", afirma Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra.

Por su parte, Héctor Flores, Gerente General de Emetra, afirma que los motoristas que se suben a las banquetas no solo violan el reglamento de tránsito, también están poniendo en riesgo la vida de los peatones.

"Con ellos vamos a empezar a aplicar el Delito de Responsabilidad de Conductores, el cual indica que será sancionado con multa de Q5 mil a Q25 mil y cancelación de licencia de conducir, quien conduzca con temeridad o impericia en forma negligente o imprudente, poniendo en riesgo la vida de las personas, su integridad o bienes", afirma.

Asimismo, Flores hace un llamado a todos los vecinos para denunciar este tipo de actos, para que ellos puedan atender la problemática con las herramientas disponibles.