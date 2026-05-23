Arsenal celebrará el título mientras Tottenham y West Ham pelean por la permanencia

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Con el título ya asegurado por el Arsenal, la última jornada de la liga inglesa tendrá este domingo toda la atención puesta en la lucha por no descender, donde el Tottenham y el West Ham pelean por evitar el último boleto al Championship.

El Wolverhampton y el Burnley ya perdieron la categoría, por lo que únicamente queda definir quién terminará en la casilla 18. Ahí, los Spurs llegan con ventaja al sumar 38 puntos, dos más que los hammers.

El equipo blanco depende de sí mismo y recibirá a un Everton sin objetivos en juego. Incluso un empate le bastaría al conjunto londinense para mantenerse en la máxima categoría.

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Más complicada es la misión del West Ham, obligado a vencer al Leeds y esperar una derrota del Tottenham. El equipo llega además golpeado tras encadenar tres derrotas consecutivas.

En la pelea por los puestos europeos, Liverpool está muy cerca de asegurar el último boleto a la próxima Liga de Campeones. Los reds reciben al Brentford con ventaja sobre el Bournemouth, que todavía conserva mínimas opciones.

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Mientras tanto, los gunners cerrarán la temporada con la entrega oficial del trofeo de campeón tras su visita al Crystal Palace, poniendo fin a una espera de más de dos décadas sin conquistar la liga. Todos los partidos de la jornada arrancarán a las 9:00 a. m.

La jornada también estará marcada por varias despedidas emotivas. En Anfield, la afición del Liverpool dirá adiós al egipcio Mohamed Salah y al escocés Andy Robertson.

Por su parte, el Manchester City vivirá el último partido de Pep Guardiola como entrenador del club, además de las salidas de Bernardo Silva y John Stones.