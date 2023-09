Revelan los nominados al Premio Puskas por el mejor gol en la temporada 2022-23

-

La FIFA dio a conocer las anotaciones nominadas a ganar el Premio Puskás por el mejor gol de la temporada 2022-2023.

El Premio Puskás de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) se concede al autor del mejor gol anotado durante una temporada, y ya se conocen a los 11 nominados de la 2022-2023.

El premio fue creado en 2007 y su primer ganador fue Cristiano Ronaldo. El nombre del reconocimiento es en honor a Ferenc Puskás, capitán y estrella de Hungría, y máximo goleador del siglo XX.

Puedes votar por tus tres goles favoritos a través de este enlace y también mediante las redes sociales oficiales de la FIFA. Te mostramos los videos de los once goles nominados al premio:

Álvaro Barreal - Argentina - FC Cincinnati:

El mediocampista argentino de 23 años, Álvaro Barreal, fue nominado al Premio Puskas por su gran anotación desde fuera del área y de volea, con su club el FC Cincinnati de Estados Unidos.

Esta LOCURA de Álvaro Barreal fue nominada al Premio Puskás 2023.



Y sí. pic.twitter.com/z9gyejXTDk — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 22, 2023

Julio Enciso - Paraguay - Brighton & Hove Albion

El delantero paraguayo de 20 años, Julio César Enciso Espínola, fue nominado al galardón luego este tremendo golazo ante el Manchester City de Inglaterra, con su club, el Brighton & Hove Albion.

JULIO ENCISO, NOMINADO AL PUSKAS POR SU GOLAZO AL CITY



pic.twitter.com/T6RAjXgspS — Pasión Estudio (@pasionestudiopy) September 22, 2023

Nuno Santos - Portugal - Sporting CP

El futbolista portugués de 28 años, Nuno Gomes dos Santos, se ganó la nominación al Premio Puskas luego de su anotación utilizando el método de 'rabona', con su club el Sporting de Lisboa.

Golo de Nuno Santos está entre os 11 finalistas ao prémio Puskás 2023! pic.twitter.com/exP6NtaPN6 — B24 (@B24PT) September 22, 2023

Ivan Morante - España - UD Ibiza

El centrocampista español de 22 años, Iván Morante Ruiz, anotó un golazo con su club el UD Ibiza ante Burgos, en donde mostró un gran control de balón al no dejarlo caer y quitarse a un rival de encima.

Premio Puskas: el español Ivan Morante marcaba para el Ibiza ante el Burgos.

pic.twitter.com/MiAj6hTCBW — Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) September 22, 2023

Brian Lozano - Uruguay - Atlas Fútbol Club

El extremo uruguayo de 29 años, Brian Avelino Lozano Aparicio, anotó un golazo con su club, el Atlas FC de México, luego de un disparo potente de larga distancia con una gran colocación al ángulo.

Este golazo de Brian Lozano está nominado al Premio Puskas 2023.



pic.twitter.com/1hbJw5XfIV — Nahuel (@NahuelBeau) September 22, 2023

Guilherme Madruga - Brasil - Botafogo

El mediocampista brasileño de 21 años, Guilherme Madruga, sorprendió a propios y a extraños con un tremendo golazo de chilena desde fuera del área con su club, el Botafogo Futebol Clube de Brasil.

Estou FECHADO com o gol do Guilherme Madruga para o Prêmio Puskas!



NA GIGANTESCA SÉRIE B! pic.twitter.com/9w1IGTkVa8 — debate y debate (@debateydebate) September 22, 2023

Seong-jin Kang - Corea del Sur - Seoul FC

El mediocampista ofensivo surcoreano de 19 años, Kang Seong-jin, demostró su gran talento para regatear a varios rivales con el combinado sub-20 de la selección de Corea del Sur ante Jordania.

Premios Puskas: el coreano Seong-jin Kang, demostrando gran talento para regatear rivales.

pic.twitter.com/5UEyQ1FjP7 — Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) September 22, 2023

Askhat Tagybergen - Kazajistán - FC Ordabasy Shymkent

El centrocampista kazajo de 33 años, Askhat Tagybergen, tiró un cohete desde fuera del área con su pierna derecha para anotar el 2-2 de la selección de Kazajistán ante su similar de Dinamarca.

Premio Puskas: el kazajo Askhat Tagybergen ante Dinamarca.

pic.twitter.com/PVPhfPSlmb — Ivan Kasanzew (@IvanKasanzew) September 22, 2023

Linda Caicedo - Colombia - Real Madrid CF

La delantera colombiana de 18 años, Linda Caicedo, anotó el mejor gol de la Copa Mundial Femenina de 2023 ante Alemania y se ganó su puesto en las nominaciones del Premio Puskas 22-23.

El gol de Linda Caicedo ante Alemania, escogido como el mejor de la Copa del Mundo, fue nominado también al Premio Puskas de la FIFA. pic.twitter.com/x8q93isdnQ — Julián Capera (@JulianCaperaB) September 22, 2023

Sam Kerr - Australia - Chelsea

La delantera australiana de 30 años, Samantha Kerr, anotó el único gol de su selección en la semifinales de la Copa Mundial Femenina 2023, y a pesar de la eliminación, ganó su nominación al premio.

Sam Kerr’s goal vs England has been nominated for the 2023 FIFA Puskas Award. [FIFAWWC] #CFCW pic.twitter.com/9CWHgTMOi5 — CFCDaily (@CFCDaily) September 22, 2023

Beatriz Zaneratto - Brasil - Sociedade Esportiva Palmeiras

La futbolista brasileña de 27 años, Beatriz Zaneratto, recibió la última nominación al Premio Puskas 22-23 luego de su anotación ante Panamá en la goleada 4-0 de Brasil en el Mundial Femenino.