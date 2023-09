Lionel Messi como nunca antes lo había visto: habla sobre su vida y el futuro (Video)

-

El humorista argentino, Miguel Granados, entrevistó a Leo Messi como nunca antes lo habían hecho, sacándole más de una risa al astro.

Frente a más de 200 mil personas sintonizando en vivo, el humorista argentino Miguel Granados entrevistó a Lionel Messi como nunca antes lo habían hecho, dejando más de una frase para la historia.

De primero, se puede observar que esta no era la típica entrevista que se le realiza a los futbolistas profesionales, ya que ambos (el entrevistado y el entrevistador) se encuentran vestidos informalmente.

Leo Messi comenzó diciendo que se encuentra feliz en el Inter de Miami: "Hay gente que me sigue de toda la vida, ya me conocen y se me nota mucho cuando estoy contento dentro de la cancha".

A lo que Granados le pregunta directamente si le hubiera gustado no haber pasado por el París Saint-Germain, y Messi le responde: "No fue como esperaba, pero todo pasa por algo".

Se las mandó a guardar de la forma más elegante posible. @olgaenvivo. pic.twitter.com/lmLrXS8TIw — Messismo (@Messismo10) September 21, 2023

Luego de salir de esa pregunta un poco más seria, los dos argentinos comenzaron a platicar sobre situaciones más puntuales en la vida de Leo Messi, y surgió el tema de sus habilidades como padre.

Se le preguntó primero si podía utilizar las herramientas de construcción que "todo padre puede utilizar", a lo que Lio contestó que no, pero siempre está pendiente de sus hijos con otras destrezas.

Qué cosas hace Messi de la casa? Sabe empanar las milanesas? Arreglar la mochila del baño? Tiene alguna pastillita por un dolor de cabeza? Acá la posta. pic.twitter.com/HH978CbhgM — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Además, charlaron también sobre los tatuajes, ya que ambos comparten el gusto por la tinta. Messi explicó que se tapó por completo la pierna izquierda porque lo que tenía "ya no lo representaba".

"Tengo tatuadas cosas importantes para mí. La pelota, mi familia, el 10 que me representa, mi país Argentina, y el Barcelona", dice 'La Pulga', mientras Miguel lo interrumpe para pedirle una "gaseosa".

"Tengo pelota, diez, Argentina, Barça".



Messi en @olgaenvivo. pic.twitter.com/NlJ4hluLcv — Messismo (@Messismo10) September 21, 2023

Después de recibir el agua servida por Messi, Miguel le pregunta si usa stickers o emoticones a la hora de mandar mensajes de texto, a lo que Lio responde que no, "porque soy cortante por el celular".

"No me gusta utilizar gifs ni mandar audios, soy más de mensajes, pero a pesar de ser un poco seco, tengo para que mis contactos vean que estoy conectado", aclara Messi en la entrevista.

Si Messi no manda audios de Wpp, no se mandan más audios de wpp en la vida. pic.twitter.com/JkndfmnkZ9 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Momentos después regresaron a temas deportivos y Granados le preguntó si creía que llegaba al próximo Mundial de 2026, y Messi aseguró que no lo piensa, pero sí para la Copa América 2024.

"No he pensado en mi retiro, y tampoco quiero pensarlo. Quiero seguir disfrutando de lo que hago, y luego de dar el paso de venir a Miami aún no quiero pensar en el siguiente", asegura el '10' argentino.

Lamentablemente, había que hacer esta pregunta, qué va a pasar con Messi después del fútbol. Pistas: no va a hacer chipá en la casa. pic.twitter.com/Gj7n2t6mS7 — OLGA (@olgaenvivo) September 21, 2023

Para finalizar, el siete veces Balón de Oro afirmó que le gustaría ser director deportivo de algún club en algún momento de su vida, para gestionar a los deportistas y a los entrenadores.

Por último, fiel a su estilo, Miguel Granados le iba a preguntar a Messi sobre un mito urbano que se dice a sobre el cuerpo del capitán argentino, pero Leo no quiso responder porque le dio vergüenza.

pic.twitter.com/STN9Yemc9N — Andres ADF (@andresNadf) September 21, 2023

Puedes ver la entrevista completa aquí: