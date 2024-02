Presentadora de televisión desmiente haber atropellado a una motorista

-

La presentadora de Telediario, Diana Alonzo, reveló la historia detrás del accidente de tránsito del que la acusan injustamente.

La presentadora de televisión, Diana Alonzo, publicó un video en sus redes sociales para aclarar sobre el accidente automovilístico en el que se vio involucrada.

Alonzo aclaró que se le está señalando falsamente, razón por la que decidió explicar los detalles de cómo ocurrieron los hechos.

View this post on Instagram A post shared by Diana Alonzo Gt (@dianaalonzogt)

Según explicó, los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando una motorista chocó contra su vehículo y le provocó daños al retrovisor de su auto; sin embargo, Diana comentó que se detuvo y bajó para auxiliarla.

La historia detrás del accidente

"A inicios del año 2023 yo circulaba en mi vehículo y fui impactada por una mujer que imprudentemente se conducía en una motocicleta y zigzageaba entre los vehículos. Esto le generó daños a mi retrovisor. Yo como una ciudadana solidaria detuve la marcha, me bajé del automóvil, me presenté, me identifiqué y la auxilié", explicó Diana Alonzo.

La presentadora agregó que tras el incidente, la víctima argumentó ser de escasos recursos y señaló que no tenía dinero para "pagar los daños".

"Esta mujer no presentaba ninguna herida, así que la auxilié, ella se sube a su motocicleta y se marcha de lugar. Yo le di gracias a Dios porque la situación no había terminado en tragedia", externó.

"Recibió amenazas"

Diana explicó que meses después de lo ocurrido, la motorista publicó en redes sociales su datos personales y estuvo recibiendo llamadas de amenazas, esto por el incidente automovilístico.

"Para mí la historia había terminado. Sin embargo, muchos meses después empiezo a recibir llamadas amenazantes e intimidatorias. Incluso, esta mujer empezó a publicar mis datos personales en redes sociales. Una situación que sí es delito porque vulnera mi seguridad", indicó Diana.

Para finalizar, Diana Alonzo indicó que puso una denuncia penal contra la mujer y que esta situación le dejó una gran lección donde aprendió que en este tipo de accidente por muy leve que sea se debe llamar a las aseguradoras.

Mira aquí el video: