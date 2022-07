Maravillas arqueológicas mayas impresionan al presidente de la ONU (video)

El presidente de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Abdulla Shahid visitó Guatemala y resaltó las maravillas de la cultura Maya.

Abdulla Shahid realizó una visita a Guatemala y sostuvo encuentros con algunos representantes de gobierno. Sin embargo, al funcionario le llamó la atención la riqueza cultural que ofrecen los sitios arqueológicos, testimonios de la cultura Maya.

En su red social, Shahid compartió un video de su visita al Parque Nacional Tikal y resaltó la biodiversidad del lugar y las maravillas de la civilización Maya.

"Un 'Momento por Naturaleza en Guatemala'. Visité el Parque Nacional Tikal, que es un Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Fui testigo de la extraordinaria biodiversidad de la 'Biosfera Maya' y las maravillas arqueológicas de la Civilización Maya", expresó.

En el video, se le ve recorriendo la ciudad maya de Tikal (del período clásico), recibiendo información de los guías y admirando la imponente selva petenera. Shahid es el actual Ministro de Relaciones Exteriores de Maldivas y a la vez es presidente de la Asamblea General de la ONU.