Giammattei: "Yo todavía no me he vacunado, y no porque no quiera”

Según el mandatario, prefiere que la dosis que le correspondía le haya salvado la vida a alguien más.

El presidente Alejandro Giammattei aseguró que ha decidido ser uno de los últimos en vacunarse contra el Covid-19 a pesar de su edad, sus problemas físicos y padecimientos del corazón.

"Yo todavía no me la he puesto, la vacuna, y no porque no quiera (...) a pesar de mi edad, mi problema físico, del problema que tengo en el corazón, a pesar de todo, que tengo todas las características para poderme poner la vacuna, he decidido no hacerlo sino quedarme esperando a ser de los últimos", dijo Giammattei, durante su intervención en una inauguración de un proyecto en San Marcos.

Según el mandatario, espera que la vacuna que haya estado destinada para él, haya servido para ponérsela a alguien más y salvar una vida.

"Si Dios permite que esa vacuna que estaba destinada para mí sirva para alguien más y salve una vida. Yo estoy muy tranquilo conmigo mismo y con mi consciencia. Pero yo me quedaré allí, al final. Dios sabrá cuidarnos, sabrá protegernos pero sobre todo sabrá guiarnos por estos momentos que han sido tan oscuros", afirmó el mandatario.

Vacunación

En el tema de la vacunación, Giammattei dijo que los centros de vacunación no descansaron este fin de semana y que se prevé que en esta semana se llegue al millón y medio de personas vacunadas.

"Ya vamos a llegar, primero Dios, esta semana al millón y medio de personas vacunadas. De 2 millones 100 mil que debíamos tener con lo que ha entrado, pero eso lo cubriremos en la próxima semana o semana y media", afirmó el Presidente.

También dijo que próximamente vendrá la donación de 3 millones de vacunas (para 1 millón y medio de personas) y que con eso se lograría vacunar a la mitad de la población mayor de 18 años y que en los siguientes meses continuarán tratando de conseguir las vacunas que faltan.