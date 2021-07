Giammattei: "Yo le prometo, pero como dicen que el que se compromete..."

El mandatario se refirió a un compromiso que efectuó sin autorización del ministro de Finanzas.

Durante la inauguración del proyecto mejoramiento sistema de agua y alcantarillado en San Cristóbal Cucho, San Marcos, el presidente Alejando Giammattei dijo que teme llegar a dicho lugar porque el alcalde siempre le pide obras.

"Me da miedo venir aquí, porque cada vez que vengo el alcalde como me pide. Ahora ya me pidió que le ayude con Guativil", dijo el mandatario.

Además, indicó que se adelantaría, sin que el ministro le diera autorización y se comprometería a poner 3 millones de quetzales para el proyecto Guativil, casi todo el material que se requiere en la obra, aseguró.

"Vamos a hacer algo, me voy a adelantar (...), yo le prometo algo a usted, alcalde. (...) No me dio chance de contestarme el ministro, si me podía comprometer, pero, si no dicen que el que se compromete ya saben lo que le pasa con el dedo", dijo Giammattei.

También expresó que el que el jefe edil ya le había solicitado la construcción de otra carretera: "Él es insaciable, ahora ya no quiere esta, quiere la que va para Palo Gordo", aseguró el Presidente.

Estas fueron sus declaraciones:

Alcalde y Concejo deberán trabajar

El Presidente indicó que para este proyecto el Concejo, el alcalde y la comunidad deberán poner la mano de obra y el Gobierno de Guatemala pondrá los materiales para arrancar cuanto antes.