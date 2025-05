Presidente de Costa Rica se disculpa por hablar del "exilio" de Lucrecia Peinado

-

El presidente de Costa Rica se disculpó por haber mencionado que la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, estaba en el exilio.

En una conferencia de prensa, Rodrigo Chaves Robles, presidente de Costa Rica, se disculpó por haber mencionado hace una semana, que la primera dama de Guatemala, Lucrecia Peinado, se encontraba en el exilio.

Un periodista, le consultó sobre cómo se enteró y porqué lo había dicho, ya que las autoridades guatemaltecas negaron dicho extremo.

"Primero que todo mis disculpas a mi queridísimo amigo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo", dijo Chaves.

Luego manifestó que fue algo que no debió haber mencionado y que no revelaría sus fuentes. Además, que se limitaría a ofrecer disculpas, sin entrar en detalles de cuál era la verdad.

"Fue algo no debí haber dicho, está bien que me hayan contradicho y que hayan dicho que eso no era una realidad, no voy a entrar en debate con un colega a quien aprecio muchísimo ni voy a referirme más al tema, digamos que la palabra que debe prevalecer es la de don Arévalo y yo ahí me bajaré del tema inmediatamente, no voy a revelar mis fuentes, no voy a referirme a si estaban equivocadas o correctas, simplemente extiendo una disculpa humilde y sincera al pueblo de Guatemala, especialmente a mi amigo y colega, Bernardo Arévalo", concluyó.

El anuncio

El pasado 21 de mayo, Chaves en una conferencia semanal, aseguró que "La señora del presidente (Bernardo) Arévalo está refugiada, siendo primera dama, refugiada política en México desde hace meses por temor a una fiscalía corrupta".

Esto desató una polémica en Guatemala, pues se desconocía de tal situación.

Sin embargo, a las pocas horas, el Gobierno de Guatemala, publicó un comunicado negando tal situación.

Agregando que Peinado estaba de gira de trabajo y también en viajes personales.