El presidente electo Bernardo Arévalo hizo un llamado a la resistencia

-

El Presidente electo, Bernardo Arévalo, realizó un video en vivo para comunicarse con sus simpatizantes.

A través de un "Live" en su cuenta de TikTok, el presidente electo Bernardo Arévalo hizo un llamado a la población para que se manifieste en contra de las acciones legales que el Ministerio Público (MP) y el juez séptimo ha impulsado para suspender al partido Movimiento Semilla.

Arévalo culpó directamente de las acciones en su contra al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; a la jefa del MP, Consuelo Porras; y al juez Séptimo de Primera Instancia Penal, Fredy Orellana, de impulsar acciones que buscarían un Golpe de Estado.

Aunque aseguró que hay personas del Ejecutivo, del Legislativo y del Organismo Judicial, que también buscan que él y la vicepresidenta electa, Karin Herrera, no tomen posesión el próximo 14 de enero, indicó que no puede mencionar nombres, pues no tiene pruebas contra ellos.

Arévalo también hizo un llamado a la población para que se manifieste de las formas que consideren necesarias, como las redes sociales o en las calles, como un derecho humano para ejercer su libertad de expresión.

"Vamos a presentar acciones legales en las diferentes instancias y los convocaremos para que nos acompañen... Si las acciones legales no funcionan, vamos a tener que salir a las calles a exigir que se respeten la decisión que ustedes tomaron en las urnas", sentenció.

Durante el Live, el Presidente electo respondió a preguntas de sus seguidores y simpatizantes, quienes sobrepasaron las 19 mil vistas.

Muchos le pidieron que no los fuera a defraudar y que impulsara acciones para mejorar las condiciones del país. Otros preguntaron acerca del apoyo que cómo ciudadanos pueden ejercer para defender la elección del binomio presidencial.

Al final, el Live tuvo problemas de señala y Arévalo ya no pudo responder más preguntas.