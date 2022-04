Así fue la primera misa en el templo de Santa María Reina de la Familia de Cayalá

El templo construido durante 10 años en Ciudad Cayalá abrió sus puertas a la comunidad católica de Guatemala con una ceremonia llena de detalles especiales para la feligresía.

EN CONTEXTO: Así luce la Iglesia Santa María Reina de la Familia de Cayalá

La iglesia de de Santa María Reina de la Familia abrió oficialmente sus puertas con una misa especial presidida por monseñor Gonzalo Villa y Vásquez, arzobispo de Guatemala, la cual se llevó a cabo la mañana de este sábado 30 de abril en Cayalá, zona 16.

Antes de la apertura del recinto, se realizó la entrega de una maqueta al arzobispo que representa la labor de más de 10 años por parte de la comunidad que lideró la construcción del templo.

(Foto: Wilder López/ Soy502)

En su homilía, monseñor Villa resaltó la labor de las personas que contribuyeron a la edificación.

“La iglesia no es solo es una belleza construida de piedra, está construida sobre piedras vivas, de quienes participan y vienen a recibir los sacramentos, han hecho los esfuerzos para la edificación del templo, un inmueble muy bello, pero que no tendría sentido si no tuviera piedras vivas”, destacó el arzobispo metropolitano.

(Foto: captura de pantalla/ Eventos Católicos)

Más detalles

Entre los detalles que resaltan del templo son las reliquias de tres santos que quedarán resguardadas. Estas provienen de San Juan Pablo II, San José María y el Santo Hermano Pedro, tres santos que han tenido una conexión con el pueblo de Guatemala.

Asimismo, su campanario compuesto con 26 campanas hizo el llamado a misa durante la apertura.

(Foto: captura de pantalla/ Eventos Católicos)