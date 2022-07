Primeras imágenes de la boda de Jennifer López y Ben Affleck

Algunas imágenes de Jennifer López y Ben Affleck se han filtrado en los medios, esto confirma el matrimonio de la famosa pareja, este fin de semana.

La cadena Telemundo compartió en su Instagram un breve video donde se ve a Jennifer López probándose un vestido blanco sin mangas, tallado a la cintura y de amplia falda.

Por su parte Page Six se las ingenió para encontrar unas imágenes de la pareja al momento de dar el sí acepto. La misma JLo como se le conoció mientras estuvo con Puff Dady, las publicó en su sitio "On the JLo", un sitio donde ella comparte noticias y otros detalles bajo suscripción.

Las fotos encontradas por Page Six muestran a Affleck con un traje blanco y una rosa en la solapa, además de una corbata tipo mariposa, negra. López por su lado también de blanco, pero con un velo sobre la cabellera. Ambos aparecen muy sonrientes y felices.

La pareja compartió sus primeras fotos en el sitio de On The JLo. (Foto: Page Six)

JLo probándose vestidos de novia. (Foto: Page Six)

* Con información de Telemundo y Page Six