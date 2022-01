Las primeras imágenes de la tormenta en EE. UU. que paraliza el tránsito aéreo

Una poderosa tormenta invernal con fuertes nevadas y vientos azotó la costa este de Estados este sábado, lo que obligó a cancelar miles de vuelos y activó alertas meteorológicas para una región donde residen unas 70 millones de personas.

El fenómeno es particularmente intenso en el noreste, donde golpea a las ciudades de Nueva York y Boston, y se desplaza hacia el sur del Atlántico.

Se emitieron alertas de heladas incluso en Florida (sureste), donde el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió incluso sobre el riesgo de caída de iguanas (una especie de lagartos que puede pesar hasta nueve kilos, cerca de 22.5 libras) de los árboles debido a que quedan congeladas temporalmente.

BOMBOGENESIS! The latest @NWSWPC and @NWSOPC surface map analyzed the rapidly strengthening low-pressure system at 975 mb, a 35 mb drop in the last 18 hours! Visible satellite imagery reveals a classic, "comma-shape" system, indicative of a maturing cyclone. pic.twitter.com/ry4a0iIhTm — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) January 29, 2022

Uno de los mapas de superficie analizó el rápido fortalecimiento del sistema de baja presión a 975 mb, (una caída de 35 mb en las últimas 18 horas). Las imágenes satelitales visibles revelan un sistema clásico de "forma de coma", indicativo de un ciclón en proceso de maduración.

Mientras tanto, surgen los primeros videos de la fuerza de la tormenta que limita de locomoción y la visibilidad.