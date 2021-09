España: Primo del campeón de motovelocidad muere en un accidente durante competición

El adolescente piloto de MotoGP, Dean Berta Viñales, ha fallecido en la mañana de este sábado 25 de septiembre a causa de las heridas sufridas tras una caída en el circuito de Jerez, España, del Campeonato Mundial Supersport 300.

Viñales se encontraba en las competencias de prueba para disputar su primera temporada en SSP300 con el equipo Viñales Racing Team. Faltando tres vueltas para el final de la prueba, cuando se produjo un accidente múltiple en una de las curvas y Viñales quedó en mitad del trazado, no pudo ser esquivado por los pilotos que venían inmediatamente detrás.

La carrera se dio por finalizada, además, los organizadores del evento cancelaron todas las actividades que estaban previstas para hoy. La Confirmación del deceso se hizo por un mensaje en la red social del Mundial de Superbike.

"Nos entristece profundamente informar la pérdida de Dean Berta Viñales. El WorldSBK envía amor a su familia, seres queridos y su equipo. Echaremos mucho de menos su personalidad, entusiasmo y compromiso. Todo el mundo de las carreras de motos te extrañará, Dean. Qué descanse en paz", puntualiza el mensaje.

We’re deeply saddened to report the loss of Dean Berta Viñales.



The #WorldSBK family sends love to his family, loved ones, and his team. Your personality, enthusiasm, and commitment will be hugely missed.



The whole motorcycle racing world will miss you, Dean. Ride in Peace. pic.twitter.com/46KuUt4Vnl — WorldSBK (@WorldSBK) September 25, 2021

De acuerdo con los primeros informes, el piloto sufrió graves lesiones en la cabeza y el tórax, que derivaron en su fallecimiento.

Maverick Viñals devastado

Dean era primo del campeón del mundo de moto, Maverick Viñales. El piloto del motociclismo español se coronó campeón mundial en 2013. Los mensajes de apoyo y condolencias no se hicieron esperar ante la terrible noticia.