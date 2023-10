¿Te apuntas? La producción guatemalteca que busca actores "sin experiencia"

-

La artista Stephanie Zelaya convocó a guatemaltecos para actuar en su nuevo video haciendo una convocatoria en redes sociales.

Zelaya lanzó en su cuenta de TikTok una curiosa invitación a sus seguidores para ser protagonistas de su próximo cortometraje musical.

"Si sos de Guate y siempre has querido actuar, este video va para ti. Muchas veces uno tiene estas ganas de estar en un set de filmación, de actuar pero en Guate no hay muchas oportunidades para hacerlo, sobre todo si no tienes experiencia, se me ocurrió la idea de que los protagonistas de mi próximo video, que será una mini película, cortometraje, porque lo vamos a hacer así, sean ustedes, la idea es que pueda aplicar cualquier persona que le llame la atención actuar", afirmó.

"Y mejor todavía, si alguna vez se han enamorado de su mejor amigo o amiga y se dan cuenta hasta que lo ven salir con alguien más y dicen: 'por qué no le dije nada', de eso se trata", describió acerca del requisito para ser parte del clip.

La dinámica para participar

1. Debes ir al post en TikTok de Stephanie Zelaya donde invita a participar (míralo abajo).

2. Subir con el audio que suena de fondo, algún video que te represente, puede ser presentándote, haciendo algo que te guste, también puedes colocar fotos.

3. Poner en el caption el hashtag #PrefieroCallarme y etiquetar a @zelayasteph "eso es clave para que los podamos ver", explicó.

El viernes 20 de octubre será el día de revisión de materiales, según la cantautora se elegirán 3 protagonistas y 5 extras.

"Si siempre has querido actuar esta es tu oportunidad", recalcó. Miles de fanáticos ya buscan formar parte del próximo lanzamiento de la artista.

"Darían ganas de elegirlos a todos...", expresó acerca del caluroso recibimiento de muchos.

¿Quién es Stephanie Zelaya?

Se trata de una cantautora guatemalteca ganadora de la Gaviota de Plata en el Festival de Viña del Mar, comenzó en el arte en la academia con la Dra. Angélica Rosa, con quien obtuvo un Associates Degree en Teatro Musical.

En el 2012 se graduó Summa Cum Laude de la Universidad Francisco Marroquín en Administración de Empresas con especialización en Emprendimiento, manteniendo. Estudió música en Berklee College of Music, Manhattan School of Music y Musicians Institute donde obtuvo un Associates Degree en Vocal Performance en el 2014. Su primer álbum se titula “Es Un Viaje”, como artista independiente, realizado en Los Ángeles, CA.

