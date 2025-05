-

De carne de bovino, hasta animales vivos como gallinas, son parte de los productos que no pueden ingresar a Guatemala sin permiso sanitario desde Honduras.

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) reveló un listado de productos que no pueden ingresar a Guatemala, provenientes de Honduras, si carecen de registro sanitario.

El ente recaudador, encargado del registro aduanal, explicó que existen mercancías que no se pueden traer desde Honduras, aunque cuenten con Factura y Declaración Única Centroamericana (Fyduca), pues no son de libre circulación.

Además, explicaron que "tratar de ingresar este tipo de mercancías sin los documentos legales establecidos, puede caer en delito de contrabando aduanero y ser sancionado hasta con 10 años de prisión".

Entre los productos que no pueden ingresar están:

Reproductores de raza de bovino, porcino, gallo o gallina

Aves de especie Gallus domesticus

Carnes de bovino, despojos y tocino, en jamones, piel o deshuesada

Jamones, paletas y trozos de gallina, gallo, bovino y porcino

Tilapias y Bagres

Lácteos

Huevos

Semen de bovino

Embriones de bovino

Entre otros