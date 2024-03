¡Se pronuncian! Esto dice Meta por la caída mundial de sus redes sociales

-

Un representante de Meta se ha pronunciado sobre las fallas en Facebook e Instagram.

Este martes 5 de marzo miles de usuarios en todo el mundo de las redes sociales Facebook e Instagram han sido afectados por la caída de los servidores.

Las personas no logran acceder a sus cuentas en las plataformas, ni ver ningún tipo de actualización, y hasta el momento se desconoce la razón de la falla en los servicios.

Andy Stone, director de comunicación de Meta, el conglomerado de las redes sociales Facebook e Instagram, ha utilizado la plataforma de X (antes conocida como Twitter) para lanzar un mensaje.

"Somos conscientes de que las personas tienen problemas para acceder a nuestros servicios. Estamos trabajando en esto ahora", aseguró Stone en su perfil oficial.

Aún no se sabe cuánto tiempo pasará para que las redes sociales vuelvan a funcionar en su totalidad, y este fallo ha generado la molestia en miles de internautas.