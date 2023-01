Prosperidad Ciudadana: Carlos Pineda vrs. Antonio Malouf

Tras su salida del partido de los hijos de Manuel Baldizón, el empresario del transporte Carlos Pineda anunció su integración a Prosperidad Ciudadana, pero su llegada no fue del todo grata.

EN CONTEXTO: Así llegó Carlos Pineda al partido Prosperidad Ciudadana y desplazó a Antonio Malouf

Un partido, dos figuras, es el problema que enfrenta la agrupación política Prosperidad Ciudadana, luego que el empresario del transporte Carlos Pineda se integrara a las filas de ese partido, desplazando al exministro de Economía, Antonio Malouf.

Todo inició luego que la diputada Lilian García, secretaria General Adjunto I de Prosperidad Ciudadana, anunciara el lunes la llegada de Pineda a las filas de esa agrupación política, luego que este salió del partido Cambio, el cual había ayudado a integrar junto con los hijos de Manuel Baldizón.

Hasta ahora se sabe que Prosperidad Ciudadana no fue la primera opción de Pineda, antes de dar el sí, tuvo acercamiento con el partido Nosotros, del yerno de Sandra Torres, pero no lograron concretar nada.

"Estamos aquí para darle la bienvenida a Carlitos Pineda a las filas del Prosperidad Ciudadana, ya que contamos con el apoyo que usted nos ofrece para poder crecer", dijo García durante la conferencia de prensa, aunque no detalló a qué apoyo se refería. No obstante, se sabe que el empresario del transporte era uno de los financistas del partido Cambio, hecho que él reconoció a Soy502 y argumentó que no pedía su dinero de vuelta.

La discordia

La llegada de Pineda no fue bienvenida para todos, ya que puso en vilo los acuerdos para que el exministro de Economía, Antonio Malouf, se lanzara como candidato a la presidencia, generando una disputa dentro del partido político.

En una entrevista con Soy502, Pineda aseguró que él "no desplazó a nadie" y que fueron las bases de Prosperidad Ciudadana quienes decidieron "pedir la renuncia a Malouf", al tiempo que vio como una oportunidad y una puerta abierta su integración a ese partido, luego de separarse de Cambio, debido a la injerencia que, según él, Manuel Baldizón ejerce en esa agrupación.

Mientras tanto, Pineda ya aparece con el lápiz anunciando su integración al partido político que formó el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar y con el cual, buscó la presidencia, junto con la actual magistrada del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Blanca Alfaro, quien se lanzó como vicepresidenta.

Edwin Escobar, presidenciable del Prosperidad Ciudadana en 2019, junto a la actual magistrada del TSE, Blanca Alfaro, quien buscó la vicepresidencia. (Foto: Archivo/Soy502)

Al respecto el exministro de Economía respondió: "Lo que me recuerdo es que el partido en su Asamblea Nacional me pidió ser su Secretario General y votando en esa Asamblea, fui nombrado. Lo que sucede ahora con este señor (Pineda) es que debe estar confundiendo lo que le pasó con los señores Baldizón... No tengo interés en entrar en competencias con quien prefiere negociar los partidos en lugar de encabezar proyectos reales de transformación del país".

No obstante, la diputada García indicó: "Él (Malouf) decidió renunciar (al partido) porque considera que ya es muy poco tiempo para que él pueda llegar a un nivel que él había pensado llegar y por eso él se retira", además, negó que las bases le hayan pedido la renuncia y que la decisión haya sido tomada por la llegada de Pineda a la agrupación política.

De la cancelación al pleito

En el 2021, el TSE anunció que iniciaría el proceso para la cancelación de Prosperidad Ciudadana, por tener desintegrado el Comité Ejecutivo Nacional, tras haber sido multados con 50 mil dólares por realizar campaña no autorizada en 2019.

No obstante, tras varias acciones legales, el partido fue rescatado, pero varios de sus líderes estuvieron envueltos en actos de corrupción.

El primero de ellos fue el exalcalde de Villa Nueva, Edwin Escobar, quien no logró su inscripción en 2019, luego que la Contraloría General de Cuentas (CGC) no le entregara su finiquito, debido a que tenía un proceso legal abierto por la adquisición de tres terrenos, supuestamente sobrevalorados, que servirían para un relleno sanitario. Hecho que, según el expolítico, está tratando de solventar junto con otras denuncias más interpuestas en su contra.

Pero más reciente, el diputado Jorge García, quien quedó a cargo de la agrupación política, fue señalado junto con su esposa, su hijo y el exdirector del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología (Insivumeh), Yeison Samayoa, de la compra anómala de equipo meteorológico.

Ahora, el partido está otra vez en cisma con el enfrentamiento entre Malouf y Pineda, ya que ambos buscaban ser candidatos a la presidencia.

"Me duele que las bases hayan perdido el partido, lamento que se perdiera lo que fue el proyecto original que era con una visión municipalista. Ahora, no saben ni por qué el símbolo es un lápiz, ni cuál es su significado", lamentó Edwin Escobar, en una entrevista con Soy502.