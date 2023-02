La última fotografía de Eddy Gómez, desaparecido tras salir a vender un auto

Familiares de Eddy Roberto Gómez Cifuentes continúan en su búsqueda, luego de reportarse desaparecido tras negociar la venta de su vehículo.

EN CONTEXTO: Salió a vender su carro y ahora su familia lo está buscando

Eddy Roberto Gómez Cifuentes desapareció el fin de semana tras concretar la venta de su vehículo. Los supuestos interesados lo citaron en un centro comercial de ruta al Atlántico y desde ese día no se supo más sobre su paradero.

Los familiares iniciaron su búsqueda y pidieron ayuda por medio de redes sociales para su pronta ubicación. Además, compartieron una fotografía en redes sociales sobre su vestimenta del último momento en que fue visto.

Al momento de su desaparición vestía una playera blanca con líneas rojas y azules, pantalón de lona y zapatos café.

Tiene cabello castaño claro, tez blanca y usa anteojos.

Salió a vender su auto

Familiares de Eddy contaron que todo inició el sábado, cuando el joven emprendedor fue a enseñar el vehículo acompañado de su pequeño hijo. El supuesto comprador lo revisó y le indicó que luego le confirmaría. Ambos regresaron a su vivienda.

La negociación se hizo vía telefónica y el hombre citó a Eddy en un centro comercial de Carretera al Atlántico. Contento comentó que, incluso, el comprador le había ofrecido más de lo que él había pedido. Así que preparó todo y se fue a cerrar el trato. La cita era a las 8.30 de la mañana. Todos sabían que se regresaría en taxi.

Llamada de alerta

Pasaron las horas y no sabían nada de Eddy, todos en su familia estaban seguros que ya estaba en su trabajo, ya que se dedicaba a la venta por mayoreo, pero no fue así. Uno de sus compañeros llamó para preguntar por el joven, porque no se había presentado a laborar.

Allí empezó la angustia. Comenzaron a llamarlo y, aunque el teléfono sonaba, nadie respondía, hasta que a eso del medio día se apagó y ya no pudieron ni llamarlo y decidieron acudir a la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con información de las autoridades, el auto fue localizado en un sector de la zona 3 de la capital. Las autoridades ubicaron a un hombre que, al notar la presencia de las autoridades, huyó con el auto, chocó tres vehículos y después escapó a pie.