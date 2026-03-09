¡Imprudencia en video! Iba contra la vía y provocó accidente en San Miguel Petapa

Una motociclista y su pasajero terminaron en la cinta asfáltica tras colisionar contra un pickup.
Una cámara de vigilancia captó el momento en el que una motocicleta y un picop terminan chocando en San Miguel Petapa.
El accidente sucedió este lunes 9 de marzo a primeras horas de la mañana en el tramo entre Villa Hermosa y Ciudad Real del municipio anteriormente mencionado.
El video muestra cómo la motociclista circulaba en contra de la vía mientras que el picop intentaba incorporarse a dicho carril. El vehículo avanza y la motocicleta termina colisionando en la parte delantera y cayendo a la cinta asfáltica junto a su pasajero.
Tras el hecho varias personas se acercan a auxiliar a la piloto quien había quedado con las piernas atrapadas bajo la motocicleta.
MIRA EL VIDEO: