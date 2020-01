Hija descubre las reglas de sus padres para no pelearse

Algunas personas consideran que en los matrimonios de “antes” había más comprensión y amor porque casi no había divorcios como ocurren en la actualidad.

Una chica identificada en las redes sociales como Diana García compartió en su cuenta de Twitter una lista de “reglas para no pelear”, que sirvieron a sus padres para tener una convivencia en paz, según ella.

La lista que compartió en redes incluyen reglas como: nada de críticas, evitar los insultos, no buscar quien es el culpable a como dé lugar, evitar exageraciones, no incluir a terceras personas, no buscar cosas del pasado, no aprovecharse de las debilidades del otro, terminar la pelea, no irse a dormir enojados, mirarse a los ojos y tomarse de las manos para así terminar el problema, recordar que lo más importante no es el tema del problema, sino nosotros.

Internautas han comentado este reglamento resaltando la última regla en la que se debe cuidar de la relación de pareja.

mi novio y yo encontramos esto en los recuerdos de mi papá y en serio se me hace tan importante compartible (ahora entiendo porque mis papás jamás pelean) pic.twitter.com/6GR7YsD0GE — (@idianagarcia_) January 27, 2020

La foto ha alcanzado más de 14 mil retweets y 59 mil me gusta en Twitter desde que se publicó el fin de semana.