Enrique y Alejandra Guzmán, son juzgados por quienes defienden a Frida Sofía desde que se destapó el escándalo de la supuesta violación de parte de Enrique hacia su nieta.

En contexto: Alejandra Guzmán habría respaldado a puerta cerrada a Frida Sofía

En su programa "De primera mano", el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien tuvo la primicia por boca de Frida Sofía, de los abusos que Enrique ejerció a la influencer desde los 5 años, publicó un video donde aparecen Los Guzmán (padre e hija), cantando juntos, en un momento se abrazan y comienzan a besarse en la boca de una forma muy extraña.

Padre e hija son muy cercanos. (Foto: captura de pantalla)

El clip se mostró mientras se hablaba del lenguaje corporal de Alejandra Guzmán a la hora de hacer sus declaraciones en defensa de su padre, donde las especialistas de diagnóstico pericial, afirman que hay "sometimiento en su mensaje".

"Hablando de lenguaje corporal, en 'De primera mano' les queremos presentar imágenes de Enrique Guzmán y Alejandra durante un concierto, prometo que no voy a decir... no vamos a decir... yo no voy a decir nada, usted vea el lenguaje corporal, vea las miradas de padre a hija", explicó Infante como introducción al perturbador comportamiento que se muestra entre ellos.

Alejandra Guzmán y Enrique se besaron en la boca. (Foto: Captura de pantalla)

"Uf, yo no voy a opinar, porque cada quien saluda a sus papás y a sus hijos como quiere, más cuando son adultos, públicamente, me parece raro, los dejamos a ustedes, que tomen la decisión, ustedes como sociedad, que son una sociedad inteligente, madura, adulta, sin externar, pero yo creo que es una raya más al tigre", explicó.

Ante esto, su compañera en el set, Mónica Noguera, agregó:

"Como tú dices, son elementos que se le dan a los fans, nosotros no estamos vinculando absolutamente nada pero ahí está la información".

