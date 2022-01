¿Quién fue Diego Verdaguer?, el cantante que murió por Covid-19

Con más de 50 años de carrera, Diego Verdaguer murió este jueves 27 de enero por Covid-19.

Diego Verdaguer cosechó una carrera a lo largo de 50 años. Nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina.

Su nombre real era Miguel Atilio Herminio Boccadoro Verdaguer Hernández, hijo de Miguel Ángel, un hombre también originario de la capital argentina, y Elodia María, nacida en la provincia de Córdoba.

En una entrevista para el programa "El minuto que cambió mi destino" del periodista Gustavo Adolfo Infante, Verdaguer reveló algunos detalles de su infancia.

"Me bautizaron así porque en esa época mi padre siguió con las tradiciones: me pusieron el nombre de mi padre, Atilio fue mi padrino y Herminio fue mi abuelo. (...) Mi papá era un buscavidas, a veces tenía dinero e íbamos a comer a restaurantes muy lindos, y otras veces no tenía y tomábamos café con leche".

"Pero siempre vivimos muy felices; mi mamá me bañaba en un fuentón, me bañaba en la cocina económica, no teníamos agua caliente. Una forma muy precaria de vivir, pero muy feliz", dijo Diego Verdaguer en aquella ocasión.

¿Cómo inició su carrera musical?

Su carrera musical inició en la adolescencia, cuando a los 14 años conoció a Larry Moreno, con quien formó el dúo Reno y Rino.

Esa etapa fue la que comenzó a formar a Diego Verdaguer, ya que dio sus primeras presentaciones, realizó sus primeras grabaciones y también vivió por primera vez el crear música.

A los 17 años el joven artista decidió comenzar su carrera de solista y grabó el tema "Lejos del amor", un debut que destacó en la industria ya que lo llevó a participar en el Festival Buenos Aires de la Canción, en el año 1969.

Así fue el primer matrimonio de Diego Verdaguer

El primer matrimonio de Diego Verdaguer ocurrió en una de sus etapas artísticas más difíciles, pues en ese entonces se quedó sin dinero debido a que concluyó su primer contrato discográfico y no se lo renovaron.

Aunque luego consiguió otro contrato, su relación con la madre de su primera hija, Ximena, ya estaba desgastada y no tardaron en divorciarse.

"Ella se caía mucho de ánimo, era una chica que de repente no estaba feliz, se deprimía mucho, entonces yo no podía, no tenía la capacidad de resolverlo. Yo le daba amor, pero ella a veces no reaccionaba a esa realidad, a veces sí, yo realmente no podía, me sentía impotente, entonces se me hizo fácil decir adiós", dijo sobre el motivo de su separación.

¿Cómo se conocieron Amanda Miguel y Diego Verdaguer?

Diego conoció a Amanda en 1975; según contó el cantante, en el primer encuentro que tuvieron, Verdaguer iba en la calle manejando y cruzó el carro de Amanda Miguel, mientras él esperaba en un semáforo en rojo.

Fue amor a primera vista, pues el cantante buscó a Amanda y dio con ella en el hotel donde estaba viviendo junto a su hermana:

“Al rato volví, la hermana no estaba, Amanda sí. Su hermana me encantó, pero si hubiera estado con la hermana no hubiera durado un mes. Sale Amanda y se sienta adelante en el coche y me dice que también cantaba y cuando la escuché cantar, fue una canción en inglés y ahí empezó toda la historia”.