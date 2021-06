Ella es la nueva Miss Grand Guatemala, sucesora de Ivana Batchelor

María José Sazo, de 21 años, es la nueva Miss Grand Guatemala 2021 .

La noche del domingo 20 de Junio, se llevó a cabo el certamen Miss Grand International 2021, en donde la reina de belleza electa para esta edición es María José Sazo, quien fue coronada por Ivana Batchelor, reina saliente.

La actual reina tiene 21 años y representará a Guatemala en el concurso que se realizará en Tailandia. Luego de la premiación, varios videos que circulan en redes sociales se observa el momento en que Sazo fue investida.

Mientras que María José Sazo utilizó sus redes sociales para compartir un conmovedor mensaje tras su victoria.

Asimismo, aseguró que pondrá lo mejor de ella para llevar el nombre de Guatemala en alto, finalizando con agradecimientos hacía todas las personas que la apoyan.

"Hay sueños que se mantienen en nuestra consciencia durante mucho tiempo y van creciendo mientras que nos preparamos para luchar por ellos. Desde que tengo memoria he sentido que hay un hilo invisible que me dirige y guía para lograr todo lo que me propongo.

El objetivo que me motiva actualmente es muy claro, y es llevar el nombre de Guatemala por todo lo alto, para ser recordado y que dejemos nuestra marca característica en la historia del mundo.

Los colores de nuestra bandera me rodean y dan fuerza para luchar por lo que hemos anhelado por tanto tiempo. Desde ya doy mil gracias a los que me brindan su apoyo, les aseguro que alcanzaremos la cima juntos. Mi nombre ahora, es Guatemala", publicó.

(Foto: captura de pantalla)

La coronación de Sazo

Sazo, además de modelo es periodista, diseñadora gráfica, traductora e intérprete de inglés y español, y estudiante de licenciatura en Ciencias de la Comunicación.



Hasta el momento no se sabe la fecha en la que Sazo viajará al certamen de belleza internacional.

Mira aquí el momento de la coronación: