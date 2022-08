¿Quién es el personaje más popular de Guatemala? Este mapa interactivo te lo revela

El espectacular mapa interactivo que muestra al personaje más famoso de cada país. ¿Quién es el de Guatemala?

OTRAS NOTICIAS: Las palabras que no debes enviar por WhatsApp o te bloquearán la cuenta

Un novedoso mapa interactivo muestra quiénes son las personas más famosas de varias ciudades del mundo.

El mapa interactivo creado por la plataforma Github, da a conocer quién es el personaje más famoso de cada ciudad y los puedes consultar de una manera rápida.

Foto: Github

¿De qué trata?

El novedoso mapa ha sido creado por Topi Tjukanov, bajo el nombre de "Notable People". Con un diseño parecido a Google Maps, se puede navegar por todo el planeta.

Al ingresar al sitio, se observan los nombres de las personas más importantes de cada país, pero conforme se hace zoom en la región, se descubren más nombres según el lugar seleccionado.

Los más populares de Guatemala

Inicialmente, el Premio Nobel de la Literatura, Miguel Ángel Asturias, aparece en el mapa general de Guatemala. Sin embargo, al acercar el mapa se leen otros nombres como Jacobo Árbenz, Erick Barrondo, Carlos Ruiz y Humberto A'kab'al.

En cuanto al ranking que los personajes presentan, Barack Obama es el más famoso de todos, seguido de Donald Trump. Si quieres probar esta espectacular herramienta, haz clic aquí.

Did you know Freddie Mercury was born in Zanzibar and Barack Obama in Honolulu? Who is the most famous person from your home town?



I made a map of the most notable people around the world. Built with @Mapbox.



Check it out here: https://t.co/NR0J7nqTn1



pic.twitter.com/GoI4VnGzvd — Topi Tjukanov (@tjukanov) July 28, 2022

Tjukanov se basó en un estudio publicado por la revista Nature, que muestra una clasificación de personajes históricos públicos por nivel de importancia, según zonas de procedencia y entre el año 3500 a.C y el 2018 de la era actual.

Además, el portal ofrece categorías como cultura, deporte y ciencia para sintetizar mejor los resultados.